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SON DAKİKA | TFF Başkan Vekili Cengiz Zülfikaroğlu oldu! Seçim tarihi belli oldu
Futbol

SON DAKİKA | TFF Başkan Vekili Cengiz Zülfikaroğlu oldu! Seçim tarihi belli oldu

Son dakika gelişmesi... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in istifası sonrasında yerine Başkanvekili olarak Cengiz Zülfikaroğlu atandı. Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara'da yapılacak.

8 Mart 2019 17:44

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni görevlendirmede bulundu.

Yönetim Kurulu kararıyla, Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroğlu, TFF Başkanvekilliği görevine getirildi.

Öte yandan Yönetim Kurulu yedek üyesi Ali Özdoğan, TFF Yönetim Kurulu asıl üyeliğine getirildi.

TFF SEÇİM TARİHİ BELLİ OLDU Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 1 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılacak.

TFF’den yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gerçekleştirdiği toplantıda, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı’nın tarihini belirlediği bildirildi.
Açıklamada, genel kurulun 1 Haziran Cumartesi günü Ankara’da yapılmasına karar verildiği belirtildi.
Son güncelleme 18:30 | 8 Mart 2019
Cengiz Zülfikaroğluj tff yıldırım demirören
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