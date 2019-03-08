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Sırbistan’a milli kadın güreşçilerimiz damga vurdu!
Diğer Sporlar

Sırbistan’a milli kadın güreşçilerimiz damga vurdu!

Sırbistan'ın Novi Sad kentinde devam eden U23 Avrupa güreş Şampiyonası'nda Türkiye kadınlar 118 puanla Avrupa 3'üncüsü oldu. Dün yapılan karşılaşmalarda Eda Tekin ve Ayşegüş Özbeğe'nin kazandıkları iki gümüş madalyanın ardından bugün de Zeynep Yetgil ve Elif Yanık Bronz madalyanın sahibi oldu. 

8 Mart 2019 23:37

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nın beşinci gününde Türk sporcular, 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde gerçekleştirilen şampiyonada kadınlar 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık bronz madalya elde etti.

Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe’nin dün gümüş madalya kazandığı organizasyonu Türkiye, kadınlarda Rusya ve Ukrayna’nın ardından üçüncü sırada tamamladı.

SERBEST STİLDE RAMAZAN SARI VE İBRAHİM ÇİFTÇİ FİNALDE

Şampiyonada serbest stil müsabakaları başlarken, 79 kiloda Ramazan Sarı ve 97 kiloda İbrahim Çiftçi finale yükseldi.

Ramazan Sarı yarın Rus Radik Valiev’e, İbrahim Çiftçi ise aynı ülkeden Shamil Alievic Musaev’e karşı altın madalya müsabakasına çıkacak.

Şampiyonada 57 kiloda Şaban Kızıltaş ile 65 kiloda Selim Kozan da bronz madalya için mücadele edecek.

Organizasyon yarın serbest stil müsabakalarıyla devam edecek.

Son güncelleme 23:37 | 8 Mart 2019
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