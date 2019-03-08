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Roma teknik direktörlüğe Claudio Ranieri’yi getirdi!
İtalya Serie A

Roma teknik direktörlüğe Claudio Ranieri’yi getirdi!

İtalya Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük koltuğuna Claudio Ranieri'yi getirdiğini açıkladı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in takımını çalıştıracak olan Ranieri'nin sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

SKOR DIŞ HABER 8 Mart 2019 18:47

İtalya Serie A takımlarından Roma, teknik direktörlük görevine tecrübeli isim Claudio Ranieri’nin getirildiğini açıkladı.

Roma’nın Şampiyonlar Ligi’nde Porto’ya elenmesinin ardından teknik direktör Eusebio Di Francesco’nun görevine son verilmişti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder’in takımında yaşanan bu gelişmenin ardından 67 yaşındaki Ranieri ile sezon sonuna kadar anlaşıldığı belirtildi.

İtalyan teknik adam Pazartesi günü oynanacak Empoli karşılaşması için Olimpiyat Stadı’ndaki yerini alacak.

Başarılı çalıştırıcı son olarak Kasım 2018’de İngiltere Premier Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Fulham’da göreve getirilmişti.

Ancak beklenen sonuçların alınamaması üzerine Şubat ayında görevinden ayrılmıştı.

“CLAUDIO ÇOK HEVESLİYDİ”

Anlaşma sonrasında açıklama yapan Roma Başkanı Jim Pallotta, “Ranieri’yi burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sezonu olabildiğince en üst sıralarda bitirerek gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkını kazanmak istiyoruz. Bu nedenle kulübü ve ligi bilen bir antrenör aramaya karar verdik. Claudio tüm bu özellikleri barındıran birisi ve bu mücadelede bizimle olmak konusunda çok hevesliydi” dedi.

2009-2011 yılları arasında da Roma’yı çalıştıran Ranieri, “Eve geri döndüğüm için çok mutluyum. Roma sizi aradığında hayır demek çok zor” ifadelerini kullandı.

Ranieri 2015-2016 sezonunda Premier Lig’de Leicester City’yi şampiyon yaparak tarihi bir zafere imza atmıştı.

Claudio Ranieri kariyerinde; Vigor Lamezia, Puteolana, Cagliari, Napoli, Fiorentina, Valencia, Atlético Madrid, Chelsea, Parma, Juventus, Inter, Monaco, Leicester City, FC Nantes, Fulham ve Yunanistan Milli Takımı’nı çalıştırmıştı.

Son güncelleme 19:29 | 8 Mart 2019
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