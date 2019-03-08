Namağlup sporcu: Seda Duygu Aygün

Seda Aygün'ün antrenman yaparken, minik öğrencileriyle ve anne-babası ile çekilen kareleri bulunuyor)

Eskişehir Anadolu Lisesi'nde Beden Eğitimi öğretmenliği yapan Seda Duygu Aygün, 3 yaşından beri kendisi gibi sporcu olan anne ve babasının spor salonunda büyüdü. Sporun hemen hemen her branşıyla ilgilenen Aygün, Türkiye'deki sayılı namağlup sporculardan biri.

“TÜRKİYE'DE NAMAĞLUP BİR SPORCUYUM”

Kendisi gibi başarılı sporcular yetiştirmek istediğini belirten Aygün, “Spora 3 yaşımda tekvandoyla başladım. Oyun şeklinde başlamıştım. Ailem, acaba bizim etkimizde mi kaldı diye kendilerini sorguladılar. Sonra beni voleybola, basketbola da gönderdiler. Ama ben tekrar dönüp dolaşıp, dövüş sporlarını tercih ettim. Tekvando da dünya ikinciliğim, boksta Avrupa ikinciliğim var. Kick Boks'ta 4 Avrupa, 4 dünya şampiyonluğum var. Türkiye'de namağlup bir sporcuyum” dedi. 27 KARŞILAŞMADA 24 GALİBİYET

En son 2017 Temmuz ayında Polonya'da yapılan dünya oyunlarında final müsabakasına dünya ikincisi olan Aygün, profesyonel kariyerinde 27 maç yaptığını ve 24 galibiyeti bulunduğunu söyledi. Hedefinin kariyerini şampiyonluklarla devam ettirmek olduğunu belirten Aygün, “Babam Kick Boks Federasyonu Profesyonel Başkanı. Annem Kick Boks'ta Kick Light'ın Teknik Komite Kurucusu ve Başkanı. Aileden sporcuyum. Beden eğitimi öğretmenliğimin dışında kendi spor kulübümüzde eğitimler veriyorum. Miniklere, yıldızlara, gençlere ve kadınlara özel gruplarım var. Türkiye'de Kick Boks gerçekten çok ileride. Dünya Kick Boks'unda da Türkiye olarak, milli takım olarak dünyaya damgasını vuran bir ekibiz. 2004 yılında İsviçre'nin Basel şehrinde dünya Kick Boks Şampiyonası'na katıldım. 3 sistemde yarıştım. İki tanesinde dünya şampiyonu oldum, birinde dünya ikincisi oldum. 62 ülkenin katıldığı şampiyonada bütün dünya ülkeleri beni ayakta alkışlamıştı. O şampiyonayı unutamam. İstiklal Marşı'nı arka arkaya okutup bayrağımızı göndere çektirdim. En güzel anı benim için buydu” şeklinde konuştu.

SAYISIZ SPORCU YETİŞTİRDİ

Ömrü yettiğince dövüşmeye devam edeceğini ifade eden Aygün, “kendi yetiştirdiğim sporcularım var. Avrupa şampiyonu, dünya ikincisi olan, sayısız Türkiye şampiyonu olmuş sporcularım var. Onlar da inşallah benim gibi çok başarılı olacaklar. Seda Duygu Aygün markasını onlar devam ettirecekler diye düşünüyorum” dedi.

SPORCULARIN ARKASINDAN EMEKLERDİ

Seda Duygu Aygün'ün annesi Aysun Aygün, Seda'nın antrenman salonunda büyüdüğünü belirterek, şöyle konuştu: “Seda bizim ilk ve tek çocuğumuz. Bizim yoğun çalışma tempomuz nedeniyle spor salonumuzda büyüdü diyebilirim. Biz antrenman yaparken emekleyerek, sporcuların arkasından gidiyordu. Sonra eli ayağı tutmaya başlayınca büyük ağabeyleriyle birlikte koşmaya başladı. En önde gidiyordu. Çiğnenmemesi için aldıklarında ağlayarak tekrar öne koşuyordu. Pek çok spor branşıyla ilgilendi ama bizim Türkler olarak genetik yapımızda var o açıdan dövüş branşını tercih etti. Böyle bir çocuğun antrenörü ve annesi olmaktan son derece mutluyum”