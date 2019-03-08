Mustafa Denizli’nin ‘Özel belgede sahtecilik’ davası başladı

Can ÖZÇELİK / İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmada Evin Elçi, Mustafa Denizli ile boşanma davalarının 2,5 yıldır sürdüğünü ifade ederek, “Ben evden ayrılacağım zaman eşyalarımı toplarken, üzerinde imzam olan belgeyi buldum ve hemen şikayetçi oldum. Belge ıslak imzalıydı. Benim adıma benden izinsiz hazırlanmış bir belge olduğu için şikayetçi oldum” dedi.

“İZNİM OLMADAN HESABIMDAN HESABINA PARA AKTARMIŞTI”

Şikayetinin devam ettiğini ifade eden Evin Elçi, “Ben belgedeki bu imzayı Mustafa Denizli'nin attığına inanıyorum. Daha önce de benim banka hesabımdan iznim olmadan kendi hesabına para aktarmıştır. Bununla ilgili de yaptığım başvurulardan sonra bana para iadesi yapıldı” ifadelerini kullandı.

Evin Elçi, banka görevlisi diğer sanığı tanımadığını ifade ederek “Sanığın ifadelerine katılmıyorum” diye konuştu.

DENİZLİ'NiN AVUKATI: RAHATSIZLIĞINDAN DOLAYI KATILAMADI

Mustafa Denizli'nin avukatı, müvekkilinin hafta sonu oynanan müsabakada rahatsız olduğunu belirterek, “Bu rahatsızlıktan dolayı mazeret bildiriyoruz. Bir sonraki duruşmaya müvekkilimle katılacağız” dedi.

“RAHATSIZLIĞI BASİT BİR TANSİYON DÜŞMESİ”

Evin Elçi'nin avukatları da Mustafa Denizli'nin duruşmaya katılmama nedenin rahatsızlığı değil davayı uzatmaya yönelik olduğunu öne sürerek, “Mustafa Denizli'nin rahatsızlığı basit bir tansiyon düşmesidir. Hakkında yakalama kararı çıkarılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Avukatlar, davaya konu belgedeki imzanın da Evin Elçi'ye ait olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiğini söyledi. Hakim, duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, Mustafa Denizli’nin bankaya teminat olarak gösterdiği taşınmazla ilgili olarak eşi adına sahte imzalı belge ibraz ettiği, banka görevlisi E.Ö'nün de bu belgeyi yasal olarak geçerli hale getirmek suretiyle “özel belgede sahtecilik” suçunu işledikleri ifade edilerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

“BEN DE ATMIŞ OLABİLİRİM”

Mustafa Denizli'nin iddianamede yer alan ifadesinde kızı için ipotek tesis ettirme düşüncesi için eşi ile tartıştığını belirterek, muvafakatnamenin evdeki sehpanın üzerinde durduğunu ve müşteki adına olan imzayı kendisinin de atmış olabileceğini beyan ettiği belirtilmişti.