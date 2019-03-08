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Manchester City’de ikinci finansal fair play krizi! Soruşturma başladı…
İngiltere Premier Lig

Manchester City’de ikinci finansal fair play krizi! Soruşturma başladı…

UEFA'nın ardından İngiltere Premier Lig de Manchester City hakkında soruşturma başlattı

8 Mart 2019 20:41

İngiltere Premier Lig organizasyonu, Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, lider Manchester City hakkında son dönemde çıkan iddiaların araştırılması amacıyla finansal fair play soruşturması başlatıldığı belirtildi.

Kulübün akademisinde forma giyen 18 yaşından küçük oyuncuların transfer işlemleri konusunda bilgi almak amacıyla, Manchester City’den gerekli belgelerin istendiği vurgulandı.

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu da aynı gerekçeyle Manchester City hakkında dün soruşturma başlattığını açıklamıştı.

Alman haber dergisi Der Spiegel, Manchester City’nin finansal fair play konusunda birçok kuralı çiğnediğini iddia eden belgeleri geçen yıl yayınlamıştı. İddialar arasında, Borussia Dortmund’da forma giyen İngiliz futbolcu Jadon Sancho’nun, Manchester City’nin altyapısına katıldığı dönemde henüz 14 yaşında olmasına rağmen menajerine 200 bin sterlin ödeme yapılması da yer alıyor.

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Son güncelleme 20:43 | 8 Mart 2019
Manchester City
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