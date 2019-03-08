MAÇ SONUCU | Gazişehir Gaziantep 2-0 Tetiş Yapı Elazığspor

Spor Toto 1. Lig 25. hafta karşılaşmasında Tetiş Yapı Elazığspor’u ağırlayan Gazişehir Gaziantep, 2-0 galip geldi.
Ev sahibi ekibin gollerini 31. dakikada Moussa Sow, 84. dakikada Yiğitcan Erdoğan (k.k.) kaydetti.
Bu sonucun ardından Gazişehir Gaziantep puanını 39 yaparken Elazığspor 20 puanda kaldı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Ramazan Keleş, Uygar Bebek, Muhammet Yumak
Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Ahmet Kesim, Yalçın Kılınç (Dk. 53 Uğur Arslan Kuru), Igor, Segbefia, Oğulcan Çağlayan (Dk. 72 Del Valle), Gökhan Alsan, Mehmet Erdem Uğurlu, Oğuz Ceylan, Sow, Kenan Özer (Dk. 46 Kubilay Aktaş)
Tetiş Yapı Elazığspor: Ahmet Sabri Fener, Serdar Özbayraktar (Dk. 77 Camara), Guidileye, Mustafa Eskihellaç, Yiğitcan Erdoğan, Akakpo, Abdülkadir Kayalı, Bakemenga, Tufan Kelleci (Dk. 59 Gökhan Akkan), Cengizhan Akgün, Muhammet Ildiz (Dk. 72 Diarra)
Goller: Dk. 31 Sow, Dk. 84 Yiğitcan Erdoğan (kendi kalesine) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Dk. 54 Akakpo, Dk. 62 Abdülkadir Kayalı, Dk. 81 Cengizhan Akgün (Tetiş Yapı Elazığspor), Dk. 59 Kubilay Aktaş, Dk. 77 Segbefia (Gazişehir Gaziantep)