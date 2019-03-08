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Galatasaray için kötü senaryo! Şampiyonlar Ligi olmazsa…
Galatasaray

Galatasaray için kötü senaryo! Şampiyonlar Ligi olmazsa…

Galatasaray'ın mali tablosundaki iyileşme görülse de sarı kırmızılılar bu sezon Devler Ligi'ne gidemezse müthiş bir bütçe açığı oluşacak. Süper Lig'deki şampiyonluğun avantajıyla Avrupa'dan aslan payını alan sarı kırmızılıların gelirleri 331 milyon lira arttı ancak zarar sadece 90 milyon lira azaldı.

8 Mart 2019 08:31

Galatasaray’da 23 Mart’ta yapılacak mali ve idari genel kurul için raporlar üyelere gönderilirken, sarı-kırmızılıların geçen sezonki mali başarısının sürdürülebilmesinin en büyük koşulunun Şampiyonlar Ligi olduğu ortaya çıktı.

Mali raporlardaki değerler, sarı-kırmızılıların karşı karşıya kaldığı tehlikeyi net bir şekilde ortaya koydu. Konsolide raporlara göre sarı-kırmızılı kulübün gelirleri bir önceki yıla (2017) göre 331 milyon lira artış göstererek 936 milyon liraya çıktı. Bu gelir artışında Avrupa gelirleri (216 milyon lira) ile yayın gelirlerinin 124 milyondan 199’a yükselmesinin rolü büyük oldu. Mağaza gelirleri de 72 milyon liradan 111 milyon liraya çıkarak Galatasaray Yönetimi’nin yüzünü güldürdü.

2018 yılında gelirleri toplamda 936 milyon liraya yükselen sarı-kırmızılılarda ciddi gelir artışına rağmen dönem zararı 426 milyon liradan 335 milyon liraya düştü. 331 milyon ekstra gelire karşın dönem zararının sadece 90 milyon azalması ise finansal giderlerin artmasından kaynaklandı. Mali tablolara göre finansal giderler 192 milyon liradan 311 milyon liraya yükseldi.

Gelirler bölümünde en büyük kaynak olarak gösterilen UEFA’dan gelen 216 milyon lira, sarı-kırmızılıların en büyük gelir kalemi olarak göze çarptı. Bundan dolayı Cim-Bom, en azından mevcut istikrarı devam ettirebilmek için ya şampiyon olup doğrudan Devler Ligi’nin yolunu tutacak ya da ikinciliği elde ederek ön elemelerden Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kalacak. Aksi takdirde sarı-kırmızılıların işi çok zorlaşacak.

08 Mart 2019 Cevad Prekazi: `Galatasaray deplasmanda rezil oynuyor` Galatasaray`ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, Belhanda ve takım hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:31 | 8 Mart 2019
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