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FIFA’dan Chelsea’nin transfer yasağının kaldırılması talebine ret!
İngiltere Premier Lig

FIFA’dan Chelsea’nin transfer yasağının kaldırılması talebine ret!

FIFA, kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı koyduğu İngiliz ekibi Chelsea'nin, cezanın ertelenmesine yönelik itirazını reddettiğini duyurdu

8 Mart 2019 19:28

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), kuralları ihlal gerekçesiyle iki dönem transfer yasağı koyduğu İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea’nin, cezanın ertelenmesi talebini reddetti.

FIFA’dan yapılan açıklamada, söz konusu cezanın temyiz aşamasında olması nedeniyle, ertelenmesine yönelik Chelsea’den gelen talebin kabul edilmediği belirtildi.

İngiltere temsilcisi, istediği takdirde Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) başvurarak, cezaya itiraz edebilecek.

Chelsea, 18 yaşından küçük futbolcuların transferinde kural ihlali yaptığı gerekçesiyle geçen ay FIFA tarafından iki dönem transferden men cezasına çarptırılmıştı. FIFA, Rus milyarder Roman Abramovich’in sahibi olduğu Londra ekibine 600 bin, İngiltere Futbol Federasyonuna ise 510 bin İsviçre frangı para cezası da vermişti.

Son güncelleme 19:28 | 8 Mart 2019
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