FB TV’de işitme engelliler için bir ilk!

Fenerbahçe’nin televizyon kanalı FB TV, işitme engelli vatandaşlar için bir yeniliğe imza attı.

İlk kez bir kulüp kanalında işaret diliyle haber bülteni yayınlanacak.

Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı;

“Fenerbahçe Spor Kulübü yine bir ilke imza atarak, işitme engelliler için haber bülteni hazırladı.

Bir kulüp kanalında ilk kez, işitme engelli vatandaşlarımız için haber bülteni yayınlanacak. FB TV'de artık her hafta, ‘İşaret Diliyle Haber Bülteni' adıyla haber kuşağı olacak. İlk yayınlarımız bugün 17.45 ve 21.45, yarın ise 09.00 ve 15.40.”