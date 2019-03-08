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Erol Bulut: ‘İçimizde bazı sıkıntılar var, halletmemiz gerekiyor’
Yeni Malatyaspor

Erol Bulut: ‘İçimizde bazı sıkıntılar var, halletmemiz gerekiyor’

Ligde oynadığı son 7 maçta 3 beraberlik, 4 yenilgi alan Evkur Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Erol Bulut, Sivasspor yenilgisinin ardından "Bazı oyuncuların ayakları yerden kesilmiş olabilir" dedi.

8 Mart 2019 22:53

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, 2-0 yenildikleri Demir Grup Sivasspor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçtan sonra yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan Bulut, “İlk yarıda korkak bir görüntü sergiledik. Rakibi bekledik. Kanatları daha iyi kullanarak kaleye gitmek istedik ama gerçekleştiremedik. Duran toptan bir gol yedik. Ardından basit bir hatayla ikinci golü yedik.” dedi.

Bazı sorunlar olduğunu söyleyen başarılı hoca, “İkinci yarı biraz daha iyi oynadık. Gol pozisyonları yakaladık ama atamadık. İçimizde bazı sıkıntılar var, halletmemiz gerekiyor. Konuşup çözmemiz lazım kesinlikle. İnşallah, Malatyaspor iyi bir istikamete gidecek.” şeklinde konuştu.

Takım içerisinde mental sıkıntı olup olmadığı konusunda konuşan Bulut, “Türkiye Kupası’nda yarı finale çıktık. Bazı oyuncuların ayakları yerden kesilmiş olabilir” ifadelerini kullandı.

08 Mart 2019 MAÇ SONUCU | Demir Grup Sivasspor 2-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 25. hafta Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor`u ağırlayan Demir Grup Sivasspor, ilk yarıda bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı. Ligin ilk devresini 3. sırada tamamlayan Evkur Yeni Malatyaspor, ligde üst üste dördüncü yenilgisini alırken Sivasspor da üst üste 3 mağlubiyetin ardından galibiyetle tanıştı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 22:53 | 8 Mart 2019
Erol Bulut Evkur Yeni Malatyaspor
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