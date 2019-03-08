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Son Dakika: Burak Akbay’dan babası Ertuğrul Akbay’a veda satırları
Bahadır ÇOKİŞLER
Bahadır ÇOKİŞLER 8 Mart 2019 12:06

Elveda Usta

DUAYEN, araştırmacı gazeteci-yazar Ertuğrul Ağabey'i kaybettik. Çalışma disiplini, imkânsız işleri ve tarihe geçen röportajları ile gazetecilere hep örnek olacak. Yaptığı işlerle gelecek nesilleri etkilemeye devam edeceğine inanıyorum.

Benim için de genç yaştaki yöneticilik kariyerim için önemli bir idoldü Ertuğrul Akbay. Spor sohbetleri yapardık. İyi bir Galatasaraylı idi. Özellikle Galatasaray Adası konusunda çok hassastı. Adanın yıkılmasına hep içerledi, sorumlularına hep kızdı. “Boğaz'ın ortasında bir moloz yığını utanç kaynağıdır” derdi.

Okurlarının ‘Gölge Adam'ı, benim için ustaydı. Mekânın cennet olsun usta… Allah rahmet eylesin…

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