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‘Diego Maradona’nın Küba’da 3 farklı kadından çocuğu olabilir’
Dünyadan Futbol

‘Diego Maradona’nın Küba’da 3 farklı kadından çocuğu olabilir’

Arjantin ve dünya futbolunun efsane ismi Diego Maradona'nın Küba'da 3 farklı kadından çocuğu olduğu iddia edildi. Konuyla ilgili olarak Maradona'nın avukatı açıklama yaparken DNA testlerinin sonuçlarının beklendiği belirtildi.

SKOR DIŞ HABER 8 Mart 2019 23:15

Futbol sahasındaki yetenekleri dışında özel hayatıyla da daima adından söz ettiren Arjantinli efsane Diego Maradona yine dünya kamuoyunun gündeme oturmayı başardı.

Arjantin’in 1986 Dünya Kupası zaferinin mimarı olan Maradona’nın Küba’da 3 farklı kadından çocuğu olabileceği ve DNA testlerinin sonuçlarına göre Küba’ya giderrek onlarla tanışacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasına konuşan Maradona’nın avukatı Matias Morla, “DNA testlerinin sonuçlarını bekliyoruz. Üç farklı kadından çocuğu olabilir. Diego Küba’ya döndüğünde onlarla tanışacak” ifadelerini kullandı.

Maradona’nın çocuklarla iletişim halinde olduğunu söyleyen avukat kimlik bilgisi vermekten kaçınırken Diego Maradona’nın çocuklarına soyadını vermeyi planladığını belirtti.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, uyuşturucu tedavisi için 4 yıl boyunca Havana’da tedavi gördü.

68 yaşındaki efsane Meksika’nın Dorados de Sinaloa takımında teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

Maradona’nın ilişkide bulunduğu başka kadınlardan 5 çocuğu bulunuyor.

Son güncelleme 23:15 | 8 Mart 2019
Diego Maradona küba
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