‘Diego Maradona’nın Küba’da 3 farklı kadından çocuğu olabilir’

Futbol sahasındaki yetenekleri dışında özel hayatıyla da daima adından söz ettiren Arjantinli efsane Diego Maradona yine dünya kamuoyunun gündeme oturmayı başardı.

Arjantin’in 1986 Dünya Kupası zaferinin mimarı olan Maradona’nın Küba’da 3 farklı kadından çocuğu olabileceği ve DNA testlerinin sonuçlarına göre Küba’ya giderrek onlarla tanışacağı öğrenildi.

Konuyla ilgili olarak Arjantin medyasına konuşan Maradona’nın avukatı Matias Morla, “DNA testlerinin sonuçlarını bekliyoruz. Üç farklı kadından çocuğu olabilir. Diego Küba’ya döndüğünde onlarla tanışacak” ifadelerini kullandı.

Maradona’nın çocuklarla iletişim halinde olduğunu söyleyen avukat kimlik bilgisi vermekten kaçınırken Diego Maradona’nın çocuklarına soyadını vermeyi planladığını belirtti.

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcularından biri olarak kabul edilen Diego Maradona, uyuşturucu tedavisi için 4 yıl boyunca Havana’da tedavi gördü.

68 yaşındaki efsane Meksika’nın Dorados de Sinaloa takımında teknik direktörlük görevini sürdürüyor.

Maradona’nın ilişkide bulunduğu başka kadınlardan 5 çocuğu bulunuyor.