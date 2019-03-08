Cevad Prekazi: ‘Galatasaray deplasmanda rezil oynuyor’

Galatasaray’ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi, TRT Spor’da çarpıcı açıklamalarda bulundu.

“Deplasmanda rezil oynuyorlar”

Galatasaray’ın kadro kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Prekazi, buna karşın takımın oynadığı futboldan memnun olmadığını dile getirerek, ”Galatasaray, ligdeki en iyi kadroya sahip takım ancak çok iyi durumda değiller. Deplasmanda rezil oynuyorlar. Galatasaray’ın deplasmanda iyi oynadığını görmedim” dedi.

“Belhanda sahada yürüyor”

Prekazi, sarı-kırmızılı ekibin 10 numarası hakkında “Belhanda sahada yürüyor. Öyle futbolcu olunur mu ya? Onun gibi futbolcu görmedim” eleştirisinde bulundu.

“Galatasaray’da en sevdiğim iki isim Gomis ve Rodrigues transfer oldu. Maicon da bana göre iyi stoperdi”

“Şu anda Galatasaray’da en beğendiğiniz oyuncu kim?” sorusuna Prekazi, “Feghouli ve Ndiaye. Bence Eren Derdiyok çok iyi bir futbolcu” yanıtını verdi.

Bu arada Prekazi ile birikte Galatasaray forması giyen bir diğer efsane İlyas Tüfekçi programa canlı yayında katıldı. Programa konuk olan İlyas Tüfekçi, ise Prekazi ile ilgili “Çok iyi futbolcuydu. Adını Galatasaray tarihine kazandı. Kendini zorlasa Avrupa’da en büyük takımlarda oynayabilirdi” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay: `Şenol Güneş görevdeyken...` Teknik Direktör Rıza Çalımbay bir etkinlikte öğrencilerle buluştu. Çalımbay, Ben Beşiktaşlıyım ve oradan başka bir yerde oynamamış bir oyuncuyum, ancak Beşiktaş Kulübü diğer arkadaşlarla birlikte kimi layık görürse onunla anlaşır ve o arkadaş gelir seve seve görevini yapar. Ama Şenol Hoca görevindeyken gelip bunları konuşmak bence doğru değil. Milli Takımdaysa destek vermek gerekiyor, Beşiktaş`ta ise yardımcı olmak gerekiyor dedi. İlgili Haberi Oku