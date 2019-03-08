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Cengiz Ünder’li Roma’da Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı
İtalya Serie A

Cengiz Ünder’li Roma’da Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in de forma giydiği İtalyan kulübü Roma'da, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun görevine son verildi.

8 Mart 2019 07:05

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de forma giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma’da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı.

Geçen sezon yarı final oynadığı UEFA Şampiyonlar Ligi’ne son 16 turunda veda eden Roma’da Di Francesco dönemi bitti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2017’nin haziran ayından beri takımı çalıştıran 49 yaşındaki İtalyan teknik adamın görevine son verildi.

Futbolculuk kariyerinde 1997’den 2001’e kadar Roma forması giyen Di Francesco’nun, 30 Haziran 2020 tarihine kadar sözleşmesi bulunuyordu. Roma, milli futbolcu Cengiz Ünder’i Di Francesco döneminde transfer etmişti. 07 Mart 2019 İtalya basını ve Roma Kulübü`nden Cüneyt Çakır`a öfke UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Roma`nın uzatmalarda Porto`ya 3-1 yenilerek turnuvaya veda etmesinin ağır faturası hakem Cüneyt Çakır`a kesildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:05 | 8 Mart 2019
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