Cengiz Ünder’in takımı Roma için Hagi iddiası!

Milli futbolcu Cengiz Ünder’in de forma giydiği İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma’da teknik direktör Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı.

GSP Romania’nın haberine göre Di Francesco ile yollarını ayıran Roma yeni teknik direktörlük görevi için Gheorghe Hagi’yi gündemine aldı. Haberde Hagi’nin bir kulüp görevlisiyle 30 dakikalık bir görüşme yaptığı iddia edildi.

Hagi’nin Roma genç takım koordinatörü Bruno Conti ve Roma başkanı ile yakın ilişkileri olduğu yazıldı.

IANİS HAGİ DE ROMA’YA GİDEBİLİR!

Viitorul’lu 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Ianis Hagi ekim ayından bu yana Roma ekibi tarafından izlendiği yaz döneminde transferi gerçekleşebileceği iddia edildi.