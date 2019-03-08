CANLI YAYIN | Demir Grup Sivasspor – Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.
BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.
Zorlu maç öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanla 6. sırada yer alırken Sivasspor 31 puanla 9. sırada bulunuyor.
İLK 11’LER:
SİVASSPOR: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Özer, Douglas, Emre Kılınç, Diabate
TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş
EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Seth Sincere, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu
TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut