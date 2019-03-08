SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Sizin hiç babanız öldü mü?
CANLI YAYIN | Demir Grup Sivasspor – Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor

CANLI YAYIN | Demir Grup Sivasspor – Yeni Malatyaspor

Spor Toto Süper Lig 25. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor'u ağırlıyor. Kritik maçın canlı yayın anlatımı 'Skor'da... İlk yarı oynanıyor...

8 Mart 2019 19:57

Spor Toto Süper Lig 25. hafta mücadelesinde Demir Grup Sivasspor ile Evkur Yeni Malatyaspor karşı karşıya geliyor.

BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor.

Zorlu maç öncesinde Evkur Yeni Malatyaspor 34 puanla 6. sırada yer alırken Sivasspor 31 puanla 9. sırada bulunuyor.

İLK 11’LER:

SİVASSPOR: Tolgahan, Fatih, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan, Ndinga, Özer, Douglas, Emre Kılınç, Diabate

TEKNİK DİREKTÖR: Hakan Keleş

EVKUR YENİ MALATYASPOR: Farnolle, Seth Sincere, Murat Akça, Mustafa Akbaş, Erkan Kaş, Donald, Murat Yıldırım, Aleksic, Ahmed Ildız, Barış Alıcı, Eren Tozlu

TEKNİK DİREKTÖR: Erol Bulut

Son güncelleme 20:33 | 8 Mart 2019
Demir Grup Sivasspor Evkur Yeni Malatyaspor
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 20:30
0
-
0
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
Yarın - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR