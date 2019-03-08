Bayern Münih’e sponsorluktan 800 milyon euro

Almanya'nın dev ekibi Bayern Münih, önümüzdeki dönemde araç sponsorunu değiştirebilir. Audi firmasıyla anlaşması bulunan kırmızı-beyazlılar, 2025'e kadar geçerli olacak şekilde bir anlaşmayla, 800 milyon euro değerinde anlaşmaya BMW ile imza atmaya hazırlanıyor.

Alman basınında yer alan habere göre Audi kulübün yüzde 8.33 hissesine sahip. Yüzde 16.67'lik bölüm ise Allianz ve Adidas arasında… Kulübün geri kalan yüzde 75'lik hissesi ise kulüp üyelerine ait. BMW'nin ödeyeceği ücretin, Audi hisselerinin karşılığı olacağı belirtiliyor.

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