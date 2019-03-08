Amedsporlu Mansur Çalar’a ömür boyu men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Amed Sportif Faaliyetler’in futbolcusu Mansur Çalar’a sürekli hak mahrumiyeti cezası vererek, 33 yaşındaki oyuncuyu futboldan men etti.

Geçtiğimiz hafta oynanan Amedspor-Sakaryaspor karşılaşmasında konuk ekibin futbolcularının jilet ile yaralandığı iddia edilirken, Amedspor oyuncularının elinde kesici ve delici bir alet olmadığını ve taraftarlarının tahrik edildiğini öne sürmüştü.

Polis, Sakaryasporlu futbolcuların şikayeti sonrası olay hakkında soruşturma başlatmıştı.

Konuyla ilgili olarak PFDK’dan şu açıklama yapıldı;

“AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübü sporcusu MANSUR ÇALAR’ın, rakip takım sporcularına yönelik saldırıları nedeniyle FDT’nin 4/2, 44/1-a ve 35/4. maddesi uyarınca 4 YIL MÜSABAKALARDAN MEN ve 25.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, üç yılı aşan ceza bakımından FDT’NİN 95/1. Maddesi uyarınca SÜREKLİ HAK MAHRUMİYETİ CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir”

Sakaryaspor-Amedspor maçında ortalığı sarsan kesici alet iddiası! Soruşturma başladı... TFF 2. Lig Beyaz Grup`ta oynanan Sakaryaspor-Amedspor mücadelesi birçok tartışmaya neden olurken saha içinde yaşananlar sonrasında olay adliyeye sıçradı. Sakaryasporlu oyuncular, Amedspor forması giyen Mansur Çalar`ın elindeki kesici aletle saldırısına uğradıklarını iddia ettiler. Amedspor söz konusu iddiaları reddetti... İlgili Haberi Oku