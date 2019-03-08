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Allegri’den Ronaldo ve parti açıklaması! ‘Bekçi değilim’
İtalya Serie A

Allegri’den Ronaldo ve parti açıklaması! ‘Bekçi değilim’

Juventus'un teknik direktörü Max Allegri, oyuncuların Atletico Madrid'e yenildiği maçın sonrasında düzenledikleri iddia edilen parti hakkında açıklamalarda bulundu.

8 Mart 2019 08:08

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’nde Atletico Madrid’e 2-0 yenildiği maçın sonrasında futbolcuların Torino’da 60 kadınla bir parti düzenlediği iddiası hakkında teknik direktör Max Allegri’den açıklama geldi.

İtalya’daki Corona dergisinde yer alan haberde; Torino’daki Starhotel Majestic’te düzenelenen partiye Bernardeschi ve Pjanic dışındaki tüm takım oyuncularının yanı sıra İtalya’nın en gözde mankenlerinden oluşan 60 kişilik bir ekibin de katıldığı belirtilmişti.

“BEKÇİ DEĞİLİM, AKŞAM YEMEĞİYDİ”

Juventus’un teknik direktörü Max Allegri, konu hakkında “Ben bir teknik direktörüm, bekçi değilim. Ayrıca o bir akşam yemeğiydi. Çocuklar eğlenmiş. Bundan mutluyum. Ayrıca bir sonraki oyunu kazandık, Napoli’yi yendik. Bize şans getirdi” şeklinde açıklama yaptı.

05 Mart 2019 İtalya`yı sallayan bomba iddia! Maç sonrası 60 kadınla parti... Şampiyonlar Ligi`nde Juventus`un deplasmanda Atletico Madrid`e 2-0 yenildiği maçın sonrasında Torino`da çok sayıda mankenin katılımıyla bir parti düzenlediği öne sürüldü. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 08:08 | 8 Mart 2019
italya juventus Massimiliano Allegri
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