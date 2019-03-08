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Abalı Denizlispor büyük şok! Banka hesaplarına haciz…
TFF 1.Lig

Abalı Denizlispor büyük şok! Banka hesaplarına haciz…

Spor Toto 1. Lig lideri Abalı Denizlispor'un 2014 yılından kalan 12 bin liralık borcu nedeniyle banka hesaplarına haciz geldiği bildirildi.

8 Mart 2019 07:04

Denizlispor’dan yapılan açıklamada, eski başkanlardan Mehmet Özsoy’un 2014 yılında 12 bin liralık senet verdiği bir restoranın, alacağını tahsil edemediğini gerekçe göstererek avukatı aracılığıyla kulübün banka hesaplarına haciz işlemi başlattığı belirtildi. Kulübün banka hesaplarının, 12 bin liralık senet ve faizlerinden dolayı 19 bin liralık haciz işlemi gerekçesiyle bloke edildiği aktarıldı.

Konuyla ilgili görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Ali Çetin, “Banka hesaplarımıza gelen haciz nedeniyle işlem yapamaz duruma geldik. Tüm şehrin seferberlik ilan edip, bağış kampanyaları ile kulübümüze destek olmaya çalıştığı dönemde bu tür haciz işlemleri bizleri derinden üzmektedir. İsimler gelip geçicidir. Aslolan Denizlispor’dur. Kimse Denizlispor’a bu şekilde zarar veremez. Elimizden geleni yapacağız ve bu sıkıntıları aşıp Süper Lig’e çıkacağız.” ifadelerini kulladı. 06 Mart 2019 Denizlispor Başkanı Ali Çetin: “Hepimiz insan evladıyız” Abalı Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin, Nijeryalı futbolcuları Kehinde'nin Elazığspor maçında attığı gollerin ardından formasını kaldırıp altındaki tişörtte yer alan kaybettiği babasının fotoğrafını göstermesinden dolayı PFDK'ya sevk edilme kararıyla ilgili, “Hepimiz insan evladıyız. Eğer bir ceza yaptırımı da olursa maddi ve manevi sonuna kadar arkasındayız” dedi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 07:04 | 8 Mart 2019
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