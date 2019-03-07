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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kızlarımızdan iki gümüş madalya!
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U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda kızlarımızdan iki gümüş madalya!

Sırbistan'da devam eden Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası'nın dördüncü gününde Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe gümüş madalya elde etti.

7 Mart 2019 23:50

Sırbistan’da düzenlenen Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nın dördüncü gününde Türk sporcular, 2 gümüş madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Novi Sad kentinde düzenlenen şampiyonada kadınlarda final müsabakalarına çıkan Eda Tekin ile Ayşegül Özbeğe gümüş madalya elde etti.

Şampiyonada 55 kiloda mücadele eden Eda Tekin, Rus Viktoria Vaulina’ya, 76 kiloda mindere çıkan Ayşegül Özbeğe de aynı ülkeden Daria Shisterova’ya finalde yenildi.

Organizasyonda 53 kiloda Zeynep Yetgil ile 57 kiloda Elif Yanık yarın bronz madalya için mindere çıkacak. Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası’nda yarın kadın müsabakaları sona erecek ve serbest stil mücadeleleri başlayacak. 06 Mart 2019 Son dakika! Kerem Kamal`dan minderde altın madalya! Son dakika! 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası`nda grekoromen stil 60 kiloda milli güreşçimiz Kerem Kamal altın madalyanın sahibi oldu. 20 yaşındaki Kerem Kamal, 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:50 | 7 Mart 2019
Avrupa 23 Yaş Altı Güreş Şampiyonası Ayşegül Özbeğe Eda Tekin U23 Avrupa Güreş Şampiyonası
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