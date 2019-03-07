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Spor muhabirleri, üniversitelilerle buluştu!
Fenerbahçe

Spor muhabirleri, üniversitelilerle buluştu!

Spor muhabirleri Yağız Sabuncuoğlu ile Sercan Hamzaoğlu, Süleyman Demirel Üniversitesi "Üniversiteli Fenerbahçeliler Topluluğunca" düzenlenen söyleşide öğrencilerle bir araya geldi.

7 Mart 2019 17:04

Fenerbahçe’nin durumu hakkında değerlendirmelerde bulunan Sercan Hamzaoğlu, “Fenerbahçe’nin birleşmesi, güçlenmesi lazım. Bu en iyi Fenerbahçe taraftarı ile olur. Görüyorsunuz alt sıralarda ama 35- 40 bin seyirciye oynuyor. Bu Fenerbahçe’nin büyüklüğünü gösteriyor.” dedi.

Fenerbahçe’nin gelecek sezon gerçekçi hedeflerinden bahseden Yağız Sabuncuoğlu  ise “Gerçekçi hedef destek vermek olur çünkü Fenerbahçe’nin önünde ciddi bir borç yükü var, bu sene yapılan çalışmaların çoğu bu borç yükünü nasıl azaltırız yönündeydi.” ifadelerini kullandı.

Sabuncuoğlu, genç futbolcular ile ilgili yöneltilen sorulara cevaben ise “Genç oyuncuları kaybetmemek için hedef maçlarda oynatmamak lazım. Avrupa’nın beş büyük liginde futbolcuları 8-10 yaşlarında alıp A takıma servis edene kadar ilgileniyorlar ama bizde öyle bir sabır yok hedef maçlarda ortaya atıyoruz oyuncuları. Hedef maçlardan uzaklaştırıp oyuncuların gelişimlerini bekleyeceksin.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Son güncelleme 17:04 | 7 Mart 2019
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