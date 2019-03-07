Son dakika! Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu…

Spor Toto Süper Lig’de 25.hafta oynanacak maçların hakemleri açıklandı. Haftanın en önemli maçı olarak görülen Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemi Hüseyin Göçek oldu.

Göçek ile daha önce 25 maça çıkan Fenerbahçe 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Göçek bu maçlarda 2 kez kırmızı kartına başvurdu. Başakşehir ise Hüseyin Göçek yönetiminde 18 maçta, 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Tecrübeli hakem Başakşehir’e karşı hiç kırmızı kart göstermedi.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

8 Mart Cuma:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Evkur Yeni Malatyaspor: Abdulkadir Bitigen

9 Mart Cumartesi:

16.00 Trabzonspor-Akhisarspor: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 MKE Ankaragücü-Bursaspor: Serkan Çınar

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: Hüseyin Göçek

10 Mart Pazar:

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Mete Kalkavan

16.00 Göztepe-Kasımpaşa: Koray Gençerler

16.00 Çaykur Rizespor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Halis Özkahya

19.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor: Ali Palabıyık

11 Mart Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Antalyaspor: Arda Kardeşler