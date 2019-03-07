Porto Roma özet izle! Porto’dan müthiş mücadele! (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi'nde Roma Porto maçı güne damga vurdu! İlk maçta Roma’ya 2-1 yenilen Porto evinde Roma’yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Cüneyt Çakır’ın yönettiği maça hızlı başlayan Porto, 26’da Tiquinho ile aradığı golü buldu. 37’de kazanılan penaltı gole çeviren De Rossi, Roma’yı soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle götürdü. İkinci yarıda da vites düşürmeyen Porto, 52’de Marega ile maçı uzatmalara taşıyan golü buldu. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkazken turun sahibini belirleyen gol 117. dakikada geldi. Fernando ve Fllorenzi arasında yaşanan pozisyonun ardında VAR’a giden Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen eski Galatasaraylı Alex Telles de Porto’ya çeyrek finali getiren golü attı: 3-1. İşt, Porto Roma özeti…

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