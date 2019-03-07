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Porto Roma özet izle! Porto’dan müthiş mücadele! (Maç özeti)
Şampiyonlar Ligi

Porto Roma özet izle! Porto’dan müthiş mücadele! (Maç özeti)

Porto Roma özet izle! Porto Roma maçı 3-1 sona erdi. İlk maçı 2-1 yenmeyi başaran Roma deplasmanda 3-1 yenilerek toplamda 4-3 yenildi ve turnuvaya veda etti. Çeyrek finale adını yazdıran Porto'da büyük sevinç yaşandı. İşte Porto Roma maçı özeti...

7 Mart 2019 01:41

Şampiyonlar Ligi'nde Roma Porto maçı güne damga vurdu! İlk maçta Roma’ya 2-1 yenilen Porto evinde Roma’yı 3-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.Cüneyt Çakır’ın yönettiği maça hızlı başlayan Porto, 26’da Tiquinho ile aradığı golü buldu. 37’de kazanılan penaltı gole çeviren De Rossi, Roma’yı soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle götürdü. İkinci yarıda da vites düşürmeyen Porto, 52’de Marega ile maçı uzatmalara taşıyan golü buldu. İlk uzatma devresinde gol sesi çıkazken turun sahibini belirleyen gol 117. dakikada geldi. Fernando ve Fllorenzi arasında yaşanan pozisyonun ardında VAR’a giden Cüneyt Çakır, penaltı kararı verdi. Beyaz noktanın başına geçen eski Galatasaraylı Alex Telles de Porto’ya çeyrek finali getiren golü attı: 3-1. İşt, Porto Roma özeti…

PORTO ROMA ÖZET İZLE

Son güncelleme 01:41 | 7 Mart 2019
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