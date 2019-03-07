SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ertuğrul Akbay'ı kaybettik
Manchester United yenilgisi sonrası Neymar’dan öfke patlaması!
Şampiyonlar Ligi

Manchester United yenilgisi sonrası Neymar’dan öfke patlaması!

Paris Saint-Germain'in yıldız oyuncusu Neymar, Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United yenilgisi sonrası sosyal medyadan maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi.

7 Mart 2019 11:59

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın uzatma dakikalarında ceza sahası içindeki pozisyona, VAR ekibi tarafından yapılan uzun incelemeler sonucunda, elle oynama kararı verildi ve penaltı noktası gösterildi. Rashford penaltı atışını ağlara göndererek takımı adına unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Neymar, uzatma dakikalarında İngiliz ekibi lehine çalınan penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi: 07 Mart 2019 Solskjaer`in sarı yeleği tarihi geceye damga vurdu! 2-0`ın rövanşında PSG`yi 3-1 mağlup ederek bozguna uğratan ve adını çeyrek finale yazdıran Manchester United`da teknik direktör Solskjaer`in giydiği sarı yelek tarihi geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

“Bu bir rezalet. UEFA pozisyon tekrarını izlemek için hala dört kişilik bir VAR ekibi seçiyor. O pozisyonda açıkça elle oynama yok! Arkası dönükken ellerini nereye koyabilir ki? Ahh… S***r git!”

Manchester United, 15 Mart’ta yapılacak olan kura çekilişiyle çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek.

Son güncelleme 11:59 | 7 Mart 2019
neymar psg
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
09/03/2019 - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR