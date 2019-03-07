Manchester United yenilgisi sonrası Neymar’dan öfke patlaması!

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu maçında Manchester United, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında PSG’yi deplasmanda 3-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçın uzatma dakikalarında ceza sahası içindeki pozisyona, VAR ekibi tarafından yapılan uzun incelemeler sonucunda, elle oynama kararı verildi ve penaltı noktası gösterildi. Rashford penaltı atışını ağlara göndererek takımı adına unutulmaz bir geri dönüşe imza attı.

Karşılaşmayı sakatlığı nedeniyle tribünden takip eden Neymar, uzatma dakikalarında İngiliz ekibi lehine çalınan penaltıya sosyal medya hesabından tepki gösterdi: Solskjaer`in sarı yeleği tarihi geceye damga vurdu! 2-0`ın rövanşında PSG`yi 3-1 mağlup ederek bozguna uğratan ve adını çeyrek finale yazdıran Manchester United`da teknik direktör Solskjaer`in giydiği sarı yelek tarihi geceye damga vurdu. İlgili Haberi Oku

“Bu bir rezalet. UEFA pozisyon tekrarını izlemek için hala dört kişilik bir VAR ekibi seçiyor. O pozisyonda açıkça elle oynama yok! Arkası dönükken ellerini nereye koyabilir ki? Ahh… S***r git!”

Manchester United, 15 Mart’ta yapılacak olan kura çekilişiyle çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek.