Hagi’nin menajerinden yıllar sonra gelen dev itiraf! ‘Galatasaray’da oynarken Fenerbahçe ile görüştüm’

Romanya’da TV Telekom Sport’a Fenerbahçe ile ilgili açıklamalarda bulunan Becali, Hagi’nin Galatasaray’da oynadığı dönem maaşını almada problem yaşadığını belirtirken, ”Galatasaray, Hagi ile Popescu’nun paralarını ödüyordu ancak zaman zaman gecikme yaşanıyordu” ifadelerini kullandı.

‘HAGİ İÇİN FENERBAHÇE İLE GÖRÜŞTÜM’

O dönem Fenerbahçe yönetimine Hagi’yi önerdiğini itiraf eden Becali, ”Hagi yıllık 3,45 milyon kazanıyordu. Ödemesinin son tarihi geçeli 4 ay olmuştu. Fenerbahçe’ye gittim ve Aziz Yıldırım’a ‘Transferde bombayı patlatmak ister misiniz?’ diye sordum. Bana, ‘Bunun için tüm polislerle konuşmalıyız, uzak bir yerden ev tutmalıyız çünkü burada iç savaş çıkar’ dedi” şeklinde konuştu.

Akabinde ödeme konusunu Fatih Terim’le görüştüğünü belirten Becali, ”Yaşananlardan sonra Fatih Terim’le görüştüm. Terim gerekli yerlerle görüştü ve ödemeler yapıldı” dedi.

1996-2001 yılları arasında Galatasaray forması giyen Hagi, UEFA Kupası ve Süper Kupa başta olmak üzere sarı-kırmızılı formayla birçok başarı yakalamıştı.

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