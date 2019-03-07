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Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi
Medipol Başakşehir

Gökhan İnler ile Napoleoni, kadın futbolcularla bir araya geldi

Medipol Başakşehirli futbolcular Gökhan İnler ve Stefano Napoleoni, İnler Spor ve Eğitim Vakfı'nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımları ile bir araya gelip, gösteri maçında yer aldılar.

7 Mart 2019 20:30

Medipol Başakşehirli futbolcu Gökhan İnler, takım arkadaşı Stefano Napoleoni’yle birlikte, İnler Spor ve Eğitim Vakfı’nın (İSEV) 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte kadın futbol takımlarıyla bir araya geldi.

Pendikspor Çınarlıdere Tesisleri’nde gerçekleştirilen organizasyonda Gökhan İnler ile Stefano Napoleoni’nin yanı sıra, Pendik Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Nuri Sincanlı ve Gedik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kamil Özer de hazır bulundu. Etkinlikte, Pendik Çamlıkspor, Tuzla Sahilspor, Sapanbağlarıspor, Defnespor, Dudulluspor ve Anadolu Kartalları kadın futbol takımlarının sporcuları yer aldı.

Kadın futbolcularla birlikte penaltı vuruşu kullanan İnler ve Napoleoni, daha sonra ise oynanan gösteri maçında forma giydi. İSEV’in kurucusu olan Gökhan İnler, yaptığı açıklamada, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nün önemine değinerek, “Bu güzel organizasyon için emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye’de kadın futbolu günden güne daha büyük bir gelişim gösteriyor ve bu dalda tüm başarılar sizin omuzlarınızda yükseliyor. Sporun tümünde gördüğümüz inanç ve adanmışlık hepimiz için gurur verici.” ifadelerini kullandı. 07 Mart 2019 Son dakika! Medipol Başakşehir Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu... Son dakika... Medipol Başakşehir ile Fenerbahçe arasında cumartesi günü saat 19:00`da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:30 | 7 Mart 2019
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