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Galatasaray’dan ayrılık iddiaları hakkında açıklama!
Galatasaray

Galatasaray’dan ayrılık iddiaları hakkında açıklama!

Galatasaray'ın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada bazı oyuncularla yolları ayırma kararı alındığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

7 Mart 2019 16:22

Galatasaray Kulübü, bazı futbolcular ile sezon sonu yolların ayrılacağı iddialarını yalanladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Son günlerde yazılı ve dijital medya organlarında yer alan, futbol takımımızın bazı oyuncuları ile yolları ayırma kararı alındığı ve önümüzdeki sezonun kadro planlamasında yer almadıkları yönündeki haberler tamamen asılsızdır. Takımımızın 22. Şampiyonluk hedefine yürüdüğü bu günlerde ısrarla gündeme getirilen bu mesnetsiz iddialara itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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Son güncelleme 16:22 | 7 Mart 2019
galatasaray
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