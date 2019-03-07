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Flaş gelişme! Manchester City’ye finansal fair play soruşturması!
Uefa

Flaş gelişme! Manchester City’ye finansal fair play soruşturması!

UEFA, FFP regülasyonlarına uymadığı gerekçesiyle Manchester City hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı. City ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "UEFA'nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

7 Mart 2019 23:17

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) Araştırma Komisyonu, İngiltere Premier Lig’in son şampiyonu Manchester City hakkında finansal fair play soruşturması başlattı.

Alman haber dergisi Der Spiegel’in geçen yıl ortaya attığı iddialar sonrası UEFA harekete geçti.

UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, CFCB Araştırma Komisyonu, finansal fair play kriterlerini çiğnediği öne sürülen Manchester City hakkında soruşturma açtı.

Manchester City konu ile ilgili açıklamasında ise “UEFA’nın finansal konulardaki suçlamaları kesinlikle yanlış. Kulübün mali raporları tamamen eksiksiz ve doğru şekilde iletildi. Bu soruşturmayı, spekülasyonları sonlandıracağından büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi. 07 Mart 2019 Son dakika! Cengiz Ünder`li Roma`da Eusebio Di Francesco ile yollar ayrıldı Milli futbolcu Cengiz Ünder`in de forma giydiği İtalyan kulübü Roma`da, teknik direktör Eusebio Di Francesco`nun görevine son verildi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 23:38 | 7 Mart 2019
FFP İngiltere Premier League Manchester City uefa
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