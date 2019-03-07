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FIBA Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa’da üzüldü!
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FIBA Şampiyonlar Ligi | Beşiktaş Sompo Japan, Avrupa’da üzüldü!

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Beşiktaş Sompo Japan, Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Nanterre'e 68-59'luk skorla mağlup oldu. Eşleşmenin rövanşı 12 Mart'ta İstanbul'da oynanacak.

7 Mart 2019 00:44

Beşiktaş Sompo Japan Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi son 16 turun ilk maçında Fransız kulübü Nanterre’ye 68-59 yenildi.

Nanterre kentindeki Maurice Thorez Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, Beşiktaş’ın 18-16 üstünlüğüyle tamamlandı. Fakat ev sahibi ekip, soyunma odasında 34-27 önde gitti.

Son periyoda 8 sayı farkla (53-45) önde giren Nanterre, sahadan 68-59 galip ayrıldı. Çeyrek finale yükselen takım, 12 Mart Salı günü İstanbul’da oynanacak rövanşın ardından belli olacak. 07 Mart 2019 FIBA Şampiyonlar Ligi | Brose Bamberg 81-79 Banvit Temsilcimiz Banvit, FIBA Şampiyonlar Ligi`nde Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Brose Bamberg`e 81-79 yenildi. Eşleşmenin rövanşı 13 Mart`ta Bandırma`da oynanacak. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:44 | 7 Mart 2019
Beşiktaş Sompo Japan FIBA Şampiyonlar Ligi Nanterre
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