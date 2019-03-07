Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı!

Eintracht Frankfurt Inter canlı! Eintracht Frankfurt Inter maçı ve birbirinden heyecanlı diğer 7 maç ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Takımlar 14 Mart’ta oynanacak rövanş maçları öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Saat 20.55’te başlayan maçlarda Dinamo Zagreb – Benfica, E. Frankfurt – Inter, Rennes – Arsenal, Sevilla – Slavia Prag, Zenit – Villarreal şeklinde. Saat 23.00’te ise Chelsea – Dinamo Kiev, Napoli – Salzburg, Valencia – Krasnodar maçları var.
EINTRACHT FRANKFURT 0-0 INTER
Dk. 22: Inter’de Martinez yerde kaldı ve Inter penaltı kazandı. Beyaz noktadan Brozovic vurdu, Trapp köşeden çıkardı!
Dk. 1: Maç başladı!
STAT: Commerzbank-Arena
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN SPORTS HD1
EINTRACHT FRANKFURT INTER MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
HAKEM: William Collum
EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Ndicka, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic, Gacinovic, Haller, Jovic
TEKNİK DİREKTÖR: Adolf Hütter
INTER: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Politano, Martínez, Perisic
TEKNİK DİREKTÖR: Luciano Spalletti
CANLI SONUÇLAR…
Dinamo Zagreb 1-0 Benfica
E. Frankfurt 0-0 Inter
Rennes 1-1 Arsenal
Sevilla 2-2 Slavia Prag
Zenit 1-1 Villarreal
Chelsea (23.00) Dinamo Kiev
Napoli (23.00) Salzburg
Valencia (23.00) Krasnodar