Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı!

Eintracht Frankfurt Inter canlı! Eintracht Frankfurt Inter maçı ve birbirinden heyecanlı diğer 7 maç ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı başlıyor. Takımlar 14 Mart’ta oynanacak rövanş maçları öncesinde avantaj elde etmek istiyor. Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da… Eintracht Frankfurt Inter maçı canlı izle bağlantısı da haberde yer alıyor. Saat 20.55’te başlayan maçlarda Dinamo Zagreb – Benfica, E. Frankfurt – Inter, Rennes – Arsenal, Sevilla – Slavia Prag, Zenit – Villarreal şeklinde. Saat 23.00’te ise Chelsea – Dinamo Kiev, Napoli – Salzburg, Valencia – Krasnodar maçları var.

EINTRACHT FRANKFURT 0-0 INTER

Dk. 22: Inter’de Martinez yerde kaldı ve Inter penaltı kazandı. Beyaz noktadan Brozovic vurdu, Trapp köşeden çıkardı!

Dk. 1: Maç başladı!

STAT: Commerzbank-Arena

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN SPORTS HD1

EINTRACHT FRANKFURT INTER MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

HAKEM: William Collum

EINTRACHT FRANKFURT: Trapp, Ndicka, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Rode, Fernandes, Kostic, Gacinovic, Haller, Jovic

TEKNİK DİREKTÖR: Adolf Hütter

INTER: Handanovic, D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Asamoah, Vecino, Brozovic, Borja Valero, Politano, Martínez, Perisic

TEKNİK DİREKTÖR: Luciano Spalletti

CANLI SONUÇLAR…

Dinamo Zagreb 1-0 Benfica

E. Frankfurt 0-0 Inter

Rennes 1-1 Arsenal

Sevilla 2-2 Slavia Prag

Zenit 1-1 Villarreal

Chelsea (23.00) Dinamo Kiev

Napoli (23.00) Salzburg

Valencia (23.00) Krasnodar

Manchester United yenilgisi sonrası Neymar`dan öfke patlaması! Paris Saint-Germain`in yıldız oyuncusu Neymar, Şampiyonlar Ligi`nde Manchester United yenilgisi sonrası sosyal medyadan maçın hakemlerine büyük tepki gösterdi. İlgili Haberi Oku