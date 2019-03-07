SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ertuğrul Akbay'ı kaybettik
Cüneyt Çakır’ın acı günü
Diğer Sporlar

Cüneyt Çakır’ın acı günü

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kayınpederi Abbas Karaağaç vefat etti.

7 Mart 2019 13:40

Türkiye Futbol Federasyonu, (TFF) konuyla ilgili resmi sitesinden açıklamada bulundu. Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır’ın kayınpederi Abbas Karaağaç’ın vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Abbas Karaağaç’ın cenazesi 8 Mart Cuma günü Bandırma Haydar Çavuş Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Merhum Abbas Karaağaç’a Allah’tan rahmet; Cüneyt Çakır, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” 07 Mart 2019 Herkes Cüneyt Çakır`ı konuşuyor! En zor gecesi... Devler Ligi`nde dün gece heyecan fırtınası yaşandı. Cüneyt Çakır`ın yönettiği Porto - Roma maçı uzatma dakikalarında dramatik bir finale sahne oldu. Çakır`ın 117 ve 120`de verdiği iki karar turun hangi takıma gittiğini belirledi... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:42 | 7 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
09/03/2019 - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR