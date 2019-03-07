Chelsea Dinamo Kiev maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı

Chelsea Dinamo Kiev canlı! UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Chelsea Dinamo Kiev maçı ve diğer iki heyecan dolu 23.00 maçı ile devam ediyor. Taraflar gelecek hafta perşembe gecesi oynanacak rövanş maçları öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Chelsea Dinamo Kiev maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da…
CHELSEA 1-0 DINAMO KIEV
GOL: Pedro (17)
Dk. 17: Chelsea, Pedro’nun golüyle evinde 1-0 öne geçti.
Dk. 1: Maç başladı
STAT: Stamford Bridge
SAAT: 23.00
YAYIN: beIN SPORTS HD1
HAKEM: Slavko Vincic
CHELSEA: Arrizabalaga, Zappacosta, Christensen, Luiz, Alonso, Kovacic, Jorginho, Barkley, Pedro, Willian, Giroud
TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri
DINAMO KIEV: Boyko, Kedziora, Burda, Shabanov, Mykolenko, Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskiy, Tsygankov, Rusyn
TEKNİK DİREKTÖR: Alyaksandr Khatskevich
TOPLU SONUÇLAR…
20.55:
Dinamo Zagreb 1-0 Benfica
E. Frankfurt 0-0 Inter
Rennes 3-1 Arsenal
Sevilla 2-2 Slavia Prag
Zenit 1-3 Villarreal
23.00:
Chelsea 1-0 Dinamo Kiev
Napoli 2-0 Salzburg
Valencia 2-0 Krasnodar