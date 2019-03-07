Chelsea Dinamo Kiev maçı canlı yayın | UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı

Chelsea Dinamo Kiev canlı! UEFA Avrupa Ligi’nde Son 16 Turu heyecanı Chelsea Dinamo Kiev maçı ve diğer iki heyecan dolu 23.00 maçı ile devam ediyor. Taraflar gelecek hafta perşembe gecesi oynanacak rövanş maçları öncesi avantaj elde etmenin peşinde. Chelsea Dinamo Kiev maçı canlı yayın anlatımı SKOR’da…

CHELSEA 1-0 DINAMO KIEV

GOL: Pedro (17)

Dk. 17: Chelsea, Pedro’nun golüyle evinde 1-0 öne geçti.

Dk. 1: Maç başladı

STAT: Stamford Bridge

SAAT: 23.00

YAYIN: beIN SPORTS HD1

HAKEM: Slavko Vincic

CHELSEA: Arrizabalaga, Zappacosta, Christensen, Luiz, Alonso, Kovacic, Jorginho, Barkley, Pedro, Willian, Giroud

TEKNİK DİREKTÖR: Maurizio Sarri

DINAMO KIEV: Boyko, Kedziora, Burda, Shabanov, Mykolenko, Shepeliev, Sydorchuk, Shaparenko, Buyalskiy, Tsygankov, Rusyn

TEKNİK DİREKTÖR: Alyaksandr Khatskevich

TOPLU SONUÇLAR…

20.55:

Dinamo Zagreb 1-0 Benfica

E. Frankfurt 0-0 Inter

Rennes 3-1 Arsenal

Sevilla 2-2 Slavia Prag

Zenit 1-3 Villarreal

23.00:

Chelsea 1-0 Dinamo Kiev

Napoli 2-0 Salzburg

Valencia 2-0 Krasnodar

Eintracht Frankfurt 0-0 Inter | UEFA Avrupa Ligi`nde Son 16 Turu heyecanı! Eintracht Frankfurt Inter maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde Son 16 Turu heyecanı başladı. Heyecan dolu maçta 22`de Inter penaltıdan yararlanamadı ve Almanya`da taraflar sahadan 0-0`lık beraberlikle ayrıldı. İlgili Haberi Oku