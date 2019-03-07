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Cami imam hatibi, teknoloji bağımlılığına karşı kulüp kurdu!
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Cami imam hatibi, teknoloji bağımlılığına karşı kulüp kurdu!

Malatya Merkez Beydağı Mahallesi İmar İskan Camisi İmam Hatibi Mustafa kartal, çocukları kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından korumak için spor kulübü kurdu.

7 Mart 2019 12:58

Şimdilik futbol branşında mücadele edecek kulüp, Beydağıspor adıyla Türkiye Futbol Federasyonu'na isim tescili yaptırdı. Beydağı Mahallesi İmar İskan Camisi İmam Hatibi Mustafa Kartal, yaptığı açıklamada, amaçlarının çocukları kötü alışkanlıklar ve teknoloji bağımlılığından korumak olduğunu söyledi.

Amaç sağlıklı bir nesil yetiştirmek

Kulübe çocuklar tarafından gösterilen ilginin iyi düzeyde olduğunu belirten Mustafa Kartal, “Mahallemizdeki çocuklarımızı ve gençlerimizi uyuşturucudan, alkolden sigaradan ve kötü ortamlardan muhafaza etmek, yeteneklerini gösterecekleri spor ortamı oluşturmak, çağımızın en büyük bağımlılığından olan teknoloji bağımlılığından korumak ve sağlıklı bir nesil yetiştirmek için böyle bir düşünceyi hayat geçirdik.

TFF'ye tescil işlemleri için dosyamızı teslim ettik. Şimdilik futbol branşında U 13 liginde mücadele edeceğiz. Bu anlamda desteklerini bizden esirgemeyen Sayın Mehmet Ali Cici’ye ve Ekrem Maden’e teşekkür ederiz. Servisle Yeşiltepe Spor Kompleksine gidiyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin yerinde antrenman yapmaları için Merkez Beydağı Mahallemizde semt sahası yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımızı kötü ortamlardan muhafaza etmek için mahallemizde eksikliği olan semt sahası yapılmasını Malatya Beydağspor kulübü olarak istiyoruz. Temel amacımız çocuklarımıza spor ahlaki kazandırmak, milli ve manevi değerlerimizi özümsemelerini sağlamaktır” diye konuştu.

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Son güncelleme 12:58 | 7 Mart 2019
Beydağıspor Mustafa Kartal Türkiye Futbol Federasyonu
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