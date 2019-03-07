SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ertuğrul Akbay'ı kaybettik
Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir
Galatasaray

Bülent Korkmaz: Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Galatasaray karşısında zor bir maç oynayacaklarını belirterek, "Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Her teknik direktör kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir" dedi.

7 Mart 2019 12:02

Bülent Korkmaz, MKE Ankaragücü maçını kaybettiklerine üzüldüklerini söyledi. Maçtan sonra MKE Ankaragücü taraftarını taşıyan otobüsün kaza yapmasıyla 2 gencin hayatını kaybettiğini anlatan Korkmaz, MKE Ankaragücü taraftarına başsağlığı diledi. Korkmaz ayrıca, başta eşi olmak üzere tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutladı. MKE Ankaragücü mağlubiyetinin üzüntüsünü atmak zorunda olduklarını vurgulayan Korkmaz, Galatasaray deplasmanında zor bir karşılaşma oynayacaklarına değindi.

Galatasaray maçı hazırlılarına başladıklarını, taktik ve analiz çalışmasını sürdürdüklerini anlatan Korkmaz, “Ligde 3 haftalık aradan önce 2 maç kaldı. İki maçta da maksimum puan almak istiyoruz. Galatasaray karşısında çok koşan, mücadele eden, takım halinde oynamak zorundayız. Deplasmanda bunu yapıyoruz. Sonuçlara da yansıyor. Aynı şekilde oynarsak istediğimiz gibi olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Gazetecilerin “Galatasaray karşısında istediğiniz sonuç nedir” sorusuna Korkmaz, “Kazanabiliriz ya da kaybetmeyebiliriz. Bu ikisi de bizim için önemli. Her teknik direktör maç ne olursa olsun kazanmak için oynar. Kazanamıyorsan da kaybetmemeyi bilmen gerekir” dedi.

07 Mart 2019 Hasan Şaş`a Twitter`dan hakarete ceza! Sivasspor-Galatasaray maçı sonrası, Hasan Şaş`a sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan Sivaspor taraftarı bin 500 lira adli para cezası ödemeye mahkum edildi. Mahkeme sanığın cezasını erteledi İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 12:02 | 7 Mart 2019
Antalyaspor Bülent Korkmaz galatasaray Sportoto Süper Lig
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Yarın - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
09/03/2019 - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR