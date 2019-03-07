Binali Yıldırım, Fenerbahçe’yi ve Ali Koç’u ziyaret etti

AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ne de giden Yıldırım, burada kulüp çalışanları ve sarı-lacivertli ekibin başkanı Ali Koç’la görüştü.

Fenerbahçe hatıra defterine ziyaretine ilişkin duygularına paylaşan Yıldırım, “Bugün renklerini kurulduğu semt olan Kadıköy'deki çayırlarda açan papatyalardan alan Fenerbahçe Spor Kulübümüzü ziyaret ettik. Ülkemizin önemli spor faaliyetlerini her alanda yönlendiren Fenerbahçe, marka değerleriyle de ülkemize büyük katkılar vermiştir” diye yazdı. Okan Buruk MHK`ya seslendi: `Ben de oyuncularımı üç adım önde bekleteceğim...` Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor maçı öncesi yaptığı açıklamada, MHK`ya seslendi. Buruk, MHK`dan net bir açıklama bekliyoruz. Eğer doğru ise ben de gerekirse oyuncularımı üç adım önde bekletip avantaj sağlayacağım. Bununla ilgili net açıklama gerekiyor. Kamuoyunun hangi pozisyonun ofsayt olduğunu veya olmadığını bilmesi gerekiyor dedi. İlgili Haberi Oku