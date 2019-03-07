Beşiktaş’ta evlatların gözü koltukta!

Ali AYDIN / Uzun yıllar sonra Beşiktaş'ta teknik direktörlük için camianın evlatları gündeme geldi. Şenol Güneş'in iki lig şampiyonluğu yaşatmasının ardından Başkan Fikret Orman, gelecek sezon takımı yerli bir teknik direktöre emanet etmek istiyor. Rıza Çalımbay, Mehmet Özdilek ve Sergen Yalçın, kutsal olarak gördükleri bu göreve talip olduklarının sinyalini her geçen gün arttırıyor. Çalımbay ve Mehmet Özdilek boşta; Yalçın'ın da Aytemiz Alanyaspor ile sezon sonu sözleşmesi bitiyor.

SEVE SEVE GELİRİZ

BB ERZURUM'DAN başarılı olduğu halde ayrılan ‘Şifo' lakaplı Özdilek, “Şenol Güneş'in Milli Takım'da başarılı olacağını düşünüyorum. Ben bugün itibariyle o koltuğa oturabilecek inanca, dinamizme ve bilgiye sahip olduğumu düşünüyorum” diye konuştu. Çalımbay da “2005'teki Rıza Çalımbay'la şimdi ki Çalımbay arasında fark var. Her açıdan kendimi geliştirdim, seve seve yeniden görev alırım” ifadelerini kullanarak resmen talip olduğunu açıkladı.

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