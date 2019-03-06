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USK Prag: 76 – Fenerbahçe: 54
Euroleague

USK Prag: 76 – Fenerbahçe: 54

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final serisi ilk maçında Çekya temsilcisi USK Prag'a deplasmanda 76-54 yenildi.

6 Mart 2019 00:15

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında deplasmanda Çekya ekibi USK Prag’a 76-54 mağlup oldu.

Kralovka Arena’da oynanan müsabakadan mağlup ayrılan sarı lacivertliler, çeyrek final serisinde 1-0 geriye düştü. Serinin ikinci maçı 8 Mart Cuma günü saat 19.30’da Metro Enerji Salonu’nda oynanacak.

Mücadeleye etkili bir başlangıç yapan ev sahibi ekip, ilk çeyreği 24-14, ilk yarıyı ise 41-27 önde kapattı. İkinci yarıda da taraftarının desteğiyle farkı açmayı sürdüren ev sahibi ekip, üçüncü periyodu 64-36, maçı da 76-54 galip tamamladı.

3 maç üzerinden oynanan seride iki galibiyete uzanan takım, adını yarı finale yazdırmaya hak kazanacak.

Son güncelleme 00:15 | 6 Mart 2019
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