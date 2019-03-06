Ünal Karaman: Ben gerizekalı, salağım öyle mi?

Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında Kasımpaşaspor ile 2-2 berabere kalmasının ardından medyada eleştiri yağmuruna tutulan Trabzonspor teknik direktörü Ünal Karaman, canlı yayında hakkında söylenilenlere yanıt verdi.

Tecrübeli teknik adam, hedeflerinin sadece Trabzonspor olmadığını, aynı zamanda Türk futbolunda da yenilik yapmaya çalıştıklarını ancak önlerine maddiyatın çıktığını aktarırken, “Sıkıntılı dönemlerden geçtik. Şükürler olsun, inananlarla birlikte sıkıntıları aşmaya gayret gösteriyoruz. Bizim tek derdimiz tabii ki Trabzonspor değil. Biz Türk futbolunu da düşünüyoruz. Hedefimiz, doğrularımız şaşmadı. Birçoğu adamlık gösterip farkına varmasa da biz gerçeklerimizi biliyoruz. İşimizin zorluğunu biliyoruz. Ama iş dönüp dolaşıp maddiyata dayanıyor. Hala geçmişin ağırlığını atmaya çalışıyoruz.” dedi.

Karaman, sezon sonunda Trabzonspor’dan ayrılıp ayrılmayacağına dair net konuştu ve,”Yönetimle sözleşme konusunu konuşmadık. Sezon sonuna kadar sözleşmemiz devam ediyor. Biz hiç gitmeyecekmiş gibi yeni sezon planlamamızı yapıyoruz. Bizi tanıyanlar zaten bilir. Gönüllerin açık olduğu her şeyin mertçe konuşulduğu yerde kalırız. Acele etmeye gerek yok. Eğer samimiyseniz kenardan hamle şansımızı görüyorsunuzdur. Çok fazla hamle şansımız olmadı. Belki de ligin en hamlesiz takımıyız. Ama buna rağmen en yürekli takımıyız. Allah şahittir ki bu oyuncular kendi üç oğlumuzdan farklı değildir.” dedi.

“TRABZONSPOR GERÇEĞİNDEN UZAKSINIZ”

Oyuncu değişlikleri hakkında kendisine yöneltilen suçlamalara dair de konuşan Ünal Karaman, “Hugo’yu çıkaracaktım Ibanez’i alacaktım. Kenar faul oluyor. Bu sefer duran toptan gol yesek ‘Niye Hugo çıktı?’ olacak. Herkes görüyor, taraftar, siz görüyorsunuz. Biz kulübede salağız göremiyoruz. Bazen düşünmediğiniz işler oluyor, arkadaşlar. Fair-play’de hala ligin zirvesinde olan bir takımız. Ama kimse oralara bakmıyor. Çünkü hepiniz aslolan Trabzonspor gerçeğinden uzak yaşıyorsunuz. Zaten yüksek toplarda zaafı olan bir takımız. Yediğimiz gollerin birçoğu yan toplardan… Biz 4 dakika Luis’i kenarda tuttuk. Bazen olmuyor. Bazen oyuncu ısınırken tribünden tepki yükseliyor.” İfadelerini kuallandı.

”BEN GERİZEKALI, SALAĞIM ÖYLE Mİ?”

Karaman özellikle yerel medyada hakkında çıkan haberlerle ilgili büyük tepki gösterdi. ‘Biz nereye gittiğimizi ne yaptığımızı biliyoruz. Allah şükür ne kendimizi şaşırdık, ne de hedeflerimizi şaşırdık. Biz Trabzonspor gerçeklerinin ne olduğunu biliyoruz.Taraftar tribünde kimin mücadele ettiğini, savaştığını görüyor da ben görmüyorum öyle mi? Ben gerizekalı, salağım öyle mi? Ben yolda yürürken bunu anlarım kimse merak etmesin. Yapılması gereken hamleleri siz görüyorsunuz, tribünde taraftarlar görüyor ama ben salağım, gerizekalıyım görmüyorum? Futbol cahiliyiz ve hiçbir şeyden anlamıyoruz. Ligin en hamlesiz takımıymışız? Ya kardeşim sen ne anlatıyorsun? Siz Trabzonlusunuz külhansınız, mangalda kül bırakmazsınız’

“BU ŞEHRİN NAMUSUNU KORUYORUZ!”

Karaman, herhangi bir spor programı izlemediğini dile getirirken, “Bu şehrin namusunu koruyoruz” dedi ve, “Ne bir spor programı izliyorum, ne gazete okuyorum ne de sosyal medya kullanıyorum. Eğer bugün Abdülkadir Parmak oyundan neden çıkıyor diye eleştiriliyorsak kocaman bir teşekkürü hak ediyoruz gibi. Sezon başında Samsunspor’a transfer olacaktı bu çocuk. Benim oyuncum, gencim dahil olmak üzere aslandır, aslan parçasıdır. Biz bu şehrin namusunu koruma adına çaba sarf ediyoruz. Tüm oyuncularıma özel teşekkür ediyorum. Ben yarın bırakır giderim, bu gençlerle seneye neler yapacaksınız görürüm. Dayanılması lazım.” yorumunda bulundu.

”ÇOK ADİLSİNİZ TEŞEKKÜR EDERİM”

Tecrübeli teknik adam konuşmasının sonunna yerel medyaya veryansın ederken, “Yoğurt yaparsınız mayalanmasını beklersiniz, ağaç meyve verir olgunlaşmasını beklersiniz. Beklemek lazım. O çocukların hepsi benim için bir değer. Türkiye’de her renkten insanı Trabzonspor’a sempati duyar hale getirdik. Milli Takım’a oyuncular veriyoruz. Ona rağmen beğenmiyorsunuz. Gerçekten çok adilsiniz çok teşekkür ediyorum, mükemmel yönlendiriyorsunuz. Çok teşekkür ederim” diyerek isyanını dile getirdi.

”OLCAY İLE KİŞİSEL SORUNUMUZ OLMADI”

Olcay konusunda da aynı.. Ünal Hoca’ya onu dedi. Soyunma odasında kavga ettiler. Okuyunca insanlığımdan utanır pozisyona geldim. Benim kişisel olarak ne sorunum olabilir. Burada Trabzonspor menfaatleri vardır. Bizde bu doğrular içinde 23-24 kadro neyse onlardan farklı duruş sergilesin diye onu mu yapmaya çalışacağız? Farklı mı davranacağız?

Her oyuncumuz değerlidir. Yaşanan hiç bir olayda, gönderdiklerimiz ve Olcay dahil olmak üzere kişisel hiç bir sorunumuz olmadı. Yine benim kardeşim. Ama burada Trabzonspor'a hizmet ediyorsanız, bu grubun hissettiklerini, duygularını, heyecanını canlı ve diri tutmak zorundasınız. Bir kişi ayrıcalık istiyorsa insani boyutta ayrıcalık almalı. Takım anlamı içinde motivasyonu, takım disiplini ile bazı sorunlar yaşadık. Yönetim kuruluyla alınmış bir karardır. Olayın kişisel boyutu yoktur. Affedilme noktası içinde gerçeğe dönüştüğünde bana net olan bildirilen süreç yok. Bir süreç var. Bundan sonra ki süreç içinde ne olacağını beraber göreceğiz. Bizim kararımız var. Deklare edilmesi noktasında söylüyorum. Olcay tarafından ve kulüp tarafından…