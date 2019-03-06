SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Ümraniye’deki cinayetin sırrı çözüldü! ‘Annem sevgilimi sevmediği için öldürdüm’
THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı!
Euroleague

THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı!

THY Euroleague'in 25. haftasında Anadolu Efes ve Darüşşafaka sahasında, Fenerbahçe ise deplasmanda oynayacak.

6 Mart 2019 14:37

THY Euroleague’de 25. hafta heyecanı yarın ve 8 Mart Cuma günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış müsabakasında Darüşşafaka, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos ile mücadele edecek. Fenerbahçe, İspanya deplasmanında Real Madrid ile karşılaşacakken, Anadolu Efes de bir başka İspanyol temsilcisi Barcelona ile Sinan Erdem Spor Salonu’nda oynayacak. Haftanın kapanış müsabakasında Saski Baskonia ile Khimki Moskova karşı karşıya gelecek.

THY Euroleague’de 25. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.15 Darüşşafaka Tekfen – Panathinaikos

21.00 Zalgiris Kaunas – Gran Canaria

22.30 Bayern Münih – Maccabi FOX Tel Aviv

23.00 Real Madrid – Fenerbahçe Beko

8 Mart Cuma

20.00 CSKA Moskova – EA7 Olimpia Milano

20.30 Anadolu Efes – FC Barcelona Lassa

21.00 Buducnost Podgorica – Olympiakos

22.30 Saski Baskonia SAD – BC Khimki Moskova

06 Mart 2019 Warriors, Celtics`e farklı kaybetti! Amerikan Basketbol Ligi`nde (NBA) Boston Celtics, konuk olduğu son şampiyon Golden State Warriors`ı 128-95 mağlup etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 15:25 | 6 Mart 2019
anadolu efes Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe thy euroleague
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Ankaragücü
09/03/2019 - 13:30
-
Bursaspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR