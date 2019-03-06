Tenis maçında öyle bir şey yaptı ki… Skandal hareket!

Rakibe saygının en üst seviyede olduğu sporlardan biri olan teniste, daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Çin’de düzenlenen Challenger Tennis Turnuvası’nda Sloven Blaz Rola ile Fransız Baptiste Crepatte arasında oynanan maçta, seyircilerin uzun süre tepki gösterdiği skandal bir harekete imza atıldı.

Sloven tenisçi Blaz Rola, karşılaşmanın üçüncü setinde şimdiye kadar görülmemiş bir servis sayısı aldı. Rakibi henüz hazır değilken, kortun uzak bir alanında raketi ile oynarken bir anda servisi kullanan Blaz Rola, herkesi şaşkına çevirdi. Baptiste Crepatte, bir süre olan bitene anlam veremezken, hakeme itirazda bulundu. Ancak hakem sayıyı Blaz Rola’ya verdi. Seyircilerin de büyük tepkisini alan olay sonrası Blaz Rola, hiçbir şey olmamış gibi oyununu oynamaya devam etti. Hakemin böyle bir durumda sayı vermesini şaşkınlıkla izleyen Baptiste Crepatte’nin yaşananlara oldukça sinirlendiği gözlendi.

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Durumu normal karşılayan Blaz Rola ise ne rakibinin ne de seyircinin tepkilerine aldırmayarak aynı hareketi bir kez daha tekrarladı. İyice çileden çıkan Baptiste Crepatte, hakeme yine itirazda bulundu. Bu kez Baptiste Crepatte’nin itirazını dikkate alan hakem sayıyı vermedi. Ancak Blaz Rola’nın centilmenlik dışı davranışı iki kez tekrarlaması, seyircilerin tamamının Sloven tenisçiye tepki göstermesine neden oldu.

BREAKING! The best ace you will ever see! After match some fight between Crepatte "You are nobody" and Rola "You are not able to play, you cant even speak". Umpire's fault here anyway, it was a clear time violation but no way she could consider Crepatte ready to play pic.twitter.com/dZDqFb8ew7 — Stefano Berlincioni (@Carretero77) March 5, 2019

Baptiste Crepatte de maçın ardında yaptığı açıklamada Blaz Rola’yı yaptığı hareket nedeniyle kınadı. Tıpkı seyircilerin tepkisini dikkate almadığı gibi rakibinin kınamasını da ciddiye almayan Blaz Rola, konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, Baptiste Crepatte’nin tenis oynamayı bilmediğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası sporseverler de Blaz Rola’nın centilmenlik dışı hareketini eleştiri yağmuruna tuttular.

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