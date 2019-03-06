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Tenis maçında öyle bir şey yaptı ki… Skandal hareket!
Diğer Sporlar

Tenis maçında öyle bir şey yaptı ki… Skandal hareket!

Çin gerçekleştirilen bir turnuvada, Sloven tenisçi Blaz Rola, eşine kolay kolay rastlanmayacak skandal bir harekette bulundu. Baptiste Crepatte, henüz hazır değilken sayı alan Blaz Rola, maçı izleyenlerden büyük tepki aldı.

SKOR DIŞ HABER 6 Mart 2019 15:26

Rakibe saygının en üst seviyede olduğu sporlardan biri olan teniste, daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. Çin’de düzenlenen Challenger Tennis Turnuvası’nda Sloven Blaz Rola ile Fransız Baptiste Crepatte arasında oynanan maçta, seyircilerin uzun süre tepki gösterdiği skandal bir harekete imza atıldı.

Sloven tenisçi Blaz Rola, karşılaşmanın üçüncü setinde şimdiye kadar görülmemiş bir servis sayısı aldı. Rakibi henüz hazır değilken, kortun uzak bir alanında raketi ile oynarken bir anda servisi kullanan Blaz Rola, herkesi şaşkına çevirdi. Baptiste Crepatte, bir süre olan bitene anlam veremezken, hakeme itirazda bulundu. Ancak hakem sayıyı Blaz Rola’ya verdi. Seyircilerin de büyük tepkisini alan olay sonrası Blaz Rola, hiçbir şey olmamış gibi oyununu oynamaya devam etti. Hakemin böyle bir durumda sayı vermesini şaşkınlıkla izleyen Baptiste Crepatte’nin yaşananlara oldukça sinirlendiği gözlendi.

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Durumu normal karşılayan Blaz Rola ise ne rakibinin ne de seyircinin tepkilerine aldırmayarak aynı hareketi bir kez daha tekrarladı. İyice çileden çıkan Baptiste Crepatte, hakeme yine itirazda bulundu. Bu kez Baptiste Crepatte’nin itirazını dikkate alan hakem sayıyı vermedi. Ancak Blaz Rola’nın centilmenlik dışı davranışı iki kez tekrarlaması, seyircilerin tamamının Sloven tenisçiye tepki göstermesine neden oldu.

Baptiste Crepatte de maçın ardında yaptığı açıklamada Blaz Rola’yı yaptığı hareket nedeniyle kınadı. Tıpkı seyircilerin tepkisini dikkate almadığı gibi rakibinin kınamasını da ciddiye almayan Blaz Rola, konu ile ilgili yaptığı kısa açıklamada, Baptiste Crepatte’nin tenis oynamayı bilmediğini söyledi. Sosyal medyada paylaşılan video sonrası sporseverler de Blaz Rola’nın centilmenlik dışı hareketini eleştiri yağmuruna tuttular.

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Son güncelleme 16:02 | 6 Mart 2019
Baptiste Crepatte Blaz Rola tenis
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