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Süper Lig’de VAR olmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı?
Futbol

Süper Lig’de VAR olmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı?

Eski hakem Deniz Çoban, sosyal medya hesabından VAR olmasaydı Süper Lig'de puan durumunun nasıl şekilleneceği ile ilgili tabloyu paylaştı. Buna göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Fenerbahçe ise 25 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alacaktı.

6 Mart 2019 16:04

Süper Lig’de VAR sistemi uygulanmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı? Bu sorunun cevabını eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından attığı tweetle açıkladı.

Çoban, paylaşımında VAR’sız puan durumunun görselini attı. Bu tabloya göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 25 puanla ligde küme düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sırada yer alacaktı.

EN ÇOK ETKİLENEN TAKIM BURSASPOR

Öte yandan küme düşme hattına yaklaşan Bursaspor, VAR sisteminden en fazla etkilenen takım konumunda. Yeşil beyazlılar VAR olmasaydı tam 9 puan fazla alacaktı ve böylelikle ligin 5. sırasında yer alacaktı.

Son güncelleme 16:04 | 6 Mart 2019
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
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