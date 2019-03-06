Süper Lig’de VAR olmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı?

Süper Lig’de VAR sistemi uygulanmasaydı puan durumu nasıl oluşacaktı? Bu sorunun cevabını eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından attığı tweetle açıkladı.

Çoban, paylaşımında VAR’sız puan durumunun görselini attı. Bu tabloya göre Başakşehir ile Galatasaray arasındaki puan farkı 4 olacaktı. Ayrıca Fenerbahçe, 25 puanla ligde küme düşme hattının bir basamak üstünde, 15. sırada yer alacaktı.

EN ÇOK ETKİLENEN TAKIM BURSASPOR

Öte yandan küme düşme hattına yaklaşan Bursaspor, VAR sisteminden en fazla etkilenen takım konumunda. Yeşil beyazlılar VAR olmasaydı tam 9 puan fazla alacaktı ve böylelikle ligin 5. sırasında yer alacaktı.