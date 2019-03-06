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Son dakika… Trabzonspor’da Olcay Şahan affedildi
Trabzonspor

Son dakika… Trabzonspor’da Olcay Şahan affedildi

Trabzonspor'da bir süredir kadro dışı bulunan milli yıldız Olcay Şahan için af kararı çıktı. Bordo mavili yönetim ile bir görüşme gerçekleştiren tecrübeli oyuncu affedildi.

6 Mart 2019 11:41

Trabzonspor'da ikinci yarının başlamasıyla birlikte kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdüren Olcay Şahan ile ilgili bugün flaş bir gelişme yaşandı…

Olcay Şahan, yıllık ücretinde 500 bin Euro’luk indirim yapmayı kabul etmiş ve sezon sonuna kadar takıma fayda sağlamak istediğini belirtmesi üzerine bordo-mavili yönetim tarafından affedildiği kaydedildi. Yıllık 1 milyon 700 Bin Euro ücret alan Olcay Şahan'dan 500 bin Euro indirim yapmasını isteyen bordo-mavili yönetim kurulu sezon sonu istenmemesi halinde Olcay’a bonservisi konusunda yardımcı olacak. Konuyla ilgili önümüzdeki saatlerde açıklama yapılması bekleniyor.

ÜNAL KARAMAN : ‘BİR SÜREÇ VAR EVET…’

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında Olcay  Şahan’ın affedilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Karaman basın toplantısında ‘Olcay konusunda takım disipliniyle ilgili sorunlar yaşadık. Olayın asla kişisel bir sebebi yoktur. Affedilme konusunda şu an için bana bildirilen net bir şey yok. Bir süreç var evet, kesinleştiğinde herkesin haberi olur.Olcay da dahil olmak üzere Burak, Onur… Hiçbiriyle kişisel olarak sorun yaşamadık. Kendi evladımızdan farklı görmeyiz. Burada grup hiyerarşisini korumak adına yaptığımız bazı hamleler var. Onlarda da çok ciddi emeğim vardır. Hakkımız helaldir.’ dedi.

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Son güncelleme 12:09 | 6 Mart 2019
olcay şahan trabzonspor
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