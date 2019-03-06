Son dakika! Şenol Güneş basın toplantısı düzenleyecek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın saat 14.00’te Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’nde basın toplantısı düzenleyecek. Toplantıda soruları yanıtlayacak olan Şenol Güneş’in, Beşiktaş’taki görevinden ayrılacağını da açıklayacağı iddia ediliyor.

1 Haziran 2019 tarihi itibariyle A Milli Futbol Takımı’nın başında olacak olan Güneş, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Arnavutluk ve Moldova maçları için de görevlendirildi.

Dün yapılan görevlendirmenin ardından Şenol Güneş’in yarın basın toplantısı düzenleyecek olması, tecrübeli teknik adamın görevinden ayrılacağı iddialarını güçlendirdi.

TFF dün Şenol Güneş ile ilgili bir açıklama yapmıştı. İşte TFF’den yapılan Şenol Güneş açıklaması;

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Teknik Direktör Şenol Güneş’in 18-26 Mart 2019 tarihleri arasında A Milli Takımımızda görevlendirildiği, Beşiktaş Kulübü’ne ve kendisine bugün bildirildi.

Bilindiği üzere; Spor Toto Süper Lig’e 19 gün ara verilecek bu sürede, A Milli Takımımızın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri’nde 22 Mart’ta deplasmanda Arnavutluk ve 25 Mart’ta Eskişehir’de Moldova ile oynayacağı maçlar, finalleri hedefleyen ülkemiz için önem arz etmektedir.

Federasyonumuz tarafından daha önce açıklandığı gibi, Sayın Şenol Güneş ile 4 yılı kapsayan anlaşma 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur.”

ŞENOL GÜNEŞ ‘İKİ TAKIMI BİRLİKTE ÇALIŞTIRMAM’ DEMİŞTİ

Daha önce Milli takımı çalıştırması ile ilgili yapılan haberlerin ardından tecrübeli teknik adam “İstesem Milli Takım için imza atabilirdim” demiş ve “Kulüplerle uzun süreli mukavele olunca Türkiye'de sıkıntılar çıkıyor. Hep cambaza bak diyoruz. Asıl yabancı sorunundan daha çok bu tür sorunları konuşmak lazım.” demişti.

Beşiktaş ile sözleşme tazelediği dönemde Milli Takım'ın başına geçme süreciyle ilgili konuşan Güneş, “Beşiktaş'a imza attım, aradan bir ay geçti bazı prosedürler nedeniyle tekrar imza atmam gerekti. Ben de o arada A Milli Takım için Yıldırım Demirören ile görüşüyordum. İstesem o zaman Milli Takım için imza atabilirdim. Ama ben öyle bir adam mıyım? Beni tanımamışlar mı? Asla bu konularda sözümden dönmem. Daha önce iki takımı birlikte çalıştırmam demiştim. Bu görüşmeyi de başkan söyledi, git görüş diye. Madem bir konuyu bilmiyorlar bari sussunlar” ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş`ın çok gizli planı! İlgili Haberi Oku