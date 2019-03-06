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Son dakika! Kerem Kamal’dan minderde altın madalya!
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Son dakika! Kerem Kamal’dan minderde altın madalya!

Son dakika! 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 60 kiloda milli güreşçimiz Kerem Kamal altın madalyanın sahibi oldu. 20 yaşındaki Kerem Kamal, 5. kez Avrupa şampiyonluğuna ulaştı!

6 Mart 2019 20:50

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden grüşçilerimizden Kerem Kamal altın madalyaya uzandı. Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finalde Rumen rakibi Razvan Arnaut’u 6-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 20 yaşındaki Kerem Kamal böylece kariyerinde 5. kez Avrupa şampiyonluğu sevincini tattı.

Çeyrek finalde Rus rakibi Sadyk Lalaev önünde bitime 3.5 dakika kala 5-0 geriye düşen dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Kerem, minderden 6-5 galip ayrılıp adını finale yazdırmayı başarmıştı. Kerem daha sonra yarı finalde ise Gürcü Irakli Dzimistarishvili’yi 9-0’la geçmiş ve Arnaut ile eşleşmişti. 19 Şubat 2019 Liseli Murat rekora doymuyor! 17 yaşındaki lise öğrencisi Murat Sezmiş, güreşte rekora doymuyor. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 20:54 | 6 Mart 2019
Kerem Kamal Razvan Arnaut U23 Avrupa Güreş Şampiyonası
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