Son dakika! Kerem Kamal’dan minderde altın madalya!

Sırbistan’ın Novi Sad kentinde gerçekleştirilen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden grüşçilerimizden Kerem Kamal altın madalyaya uzandı. Grekoromen stilde 60 kiloda mücadele eden Kerem Kamal, finalde Rumen rakibi Razvan Arnaut’u 6-1’lik skorla mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. 20 yaşındaki Kerem Kamal böylece kariyerinde 5. kez Avrupa şampiyonluğu sevincini tattı.

Çeyrek finalde Rus rakibi Sadyk Lalaev önünde bitime 3.5 dakika kala 5-0 geriye düşen dünya ve Avrupa şampiyonu güreşçimiz Kerem, minderden 6-5 galip ayrılıp adını finale yazdırmayı başarmıştı. Kerem daha sonra yarı finalde ise Gürcü Irakli Dzimistarishvili’yi 9-0’la geçmiş ve Arnaut ile eşleşmişti. Liseli Murat rekora doymuyor! 17 yaşındaki lise öğrencisi Murat Sezmiş, güreşte rekora doymuyor. İlgili Haberi Oku