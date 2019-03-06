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Real Madrid’den Vinicius Jr açıklaması! Yaklaşık 2 ay yok…
İspanya La Liga

Real Madrid’den Vinicius Jr açıklaması! Yaklaşık 2 ay yok…

İspanya La Liga ekibi Real Madrid'de forma giyen Vinicius Jr. Ajax maçındaki sakatlığı nedeniyle yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalacak.

6 Mart 2019 16:12

Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’a elenerek büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Real Madrid’e bir kötü haber de Vinicius Jr.’dan geldi.

Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan 18 yaşındaki hücum oyuncusu, geçirdiği sakatlık sonrasında maça devam edemedi ve ilk yarıda oyundan alındı.

İspanyol devinden yapılan açıklamada, kontrolleri gerçekleştirilen genç yıldızın sağ bacak ekleminde yırtık tespit edildiği öğrenildi.

Vinicius Jr.’ın yaklaşık 2 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sezon başında Flamengo’dan 61 milyon Euro’ya transfer edilen sol kanat oyuncusu, La Liga’da oynadığı 15 maçta 1 gol atıp 2 asist yaptı.

06 Mart 2019 Real Madrid 6 günde sezona havlu attı! Son yılların en kötü performanslarından birini sergileyen İspanya ekibi Real Madrid, lig ve kupanın ardından üç sezondur şampiyon olduğu UEFA Şampiyonlar Ligi`nde de devre dışı kaldı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 16:12 | 6 Mart 2019
Real Madrid Vinicius Jr
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