Real Madrid Ajax özet izle! Real evinde fark yiyerek elendi. (Maç özeti)

Şampiyonlar Ligi son 16 tur rövanş maçında karşı karşıya gelen Real Madrid Ajax maçında tur atlayan taraf Ajax oldu. 2-1 rövanşında favori Real Madrid’e konuk olan Ajax güçlü rakibini hezimete uğratarak 4-1 yenmeyi başardı. Santiago Bernabeu’daki maçın 7. dakikasında Ajax, Hakim ziyech’in golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 18. dakikasında ilk golün asistini yapan Dusan Tasic, bu kez müthiş çalımların ardından David Neres’e pası verdi 22’lik forvet attığı golle Ajax’ı 2-0 öne geçirdi. 18 dakikada gelen iki gol Real Madrid tarihinde ilk kez Santiago Bernabeu’da oynadığı bir Şampiyonlar Ligi maçının ilk 18 dakikasında kalesinde iki gol gördüğü maç olarak kayıtlara geçti. Karşılaşmanın 41. dakikasında Gareth Bale’nin ceza sahası sağ çarprazından çektiği şut direkten ödününce ilk yarı 2-0 Ajax’ın üstünlüğü ile sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Ajax kalesini gol için yoklayan Real Madrid, 58. dakikada Karim Benzema ile net fırsattan yararlanamadı. İspanyol ekiinin gol için yüklendiği dakikalarad Dusan Tasic, 62. dakikada attığı muhteşem golle Real Madrid’in hayallerini yıktı ve Ajax’ı Bernabeu’da 3-0 öne geçirdi. Real Madrid, 70. dakikada Marco Asensio’nun golüyle umutlansa da, Lasse Schöne, 73. dakikada attığı müthiş frikik golüyle farkı tekrar 3’e çıkartarak skoru 4-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmayınca karşılaşmayı 4-1 kazanan Ajax, imkansızı başararak adını çeyrek finale yazdırdı. Futbol severler için haberimizin içerisinde Real Madrid Ajax maçı özeti bulunuyor.Real Madrid Ajax maç özetini aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz…

REAL MADRİD AJAX ÖZET İZLE