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PSG Manchester United canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek finale çıkan takım Fransa’da belli oluyor…
Şampiyonlar Ligi

PSG Manchester United canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek finale çıkan takım Fransa’da belli oluyor…

PSG Manchester United Şampiyonlar Ligi son 16 maçı rövanş maçı için karşı karşıya geliyor. İngiltere'de oynanan ilk maçta rakibini 2-0 yenmeyi başaran PSG Manchester United karşısında rövanş maçını da kazanmak istiyor. Evinde yenilerek avantajı kaybeden Manchester United de deplasmanda kazanarak adını çeyrek finale yazdırmayı hesaplıyor. PSG Manchester United maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde canlı yayın linki yer alıyor.

6 Mart 2019 22:09

Şampiyonlar Lig heyecanı PSG Manchester United maçı ile devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne iddialı başlayan iki ekip de yoluna devam eden taraf olmak için kritik maçı kazanmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Manchester United’i 2-0 yenmeyi başaran PSG avantajını kullanarak üst tura yükselmek isterken, Manchester United tur umudunu korumaya devam ederek rakibini karşısında kazanmak istiyor. Manchester United PSG maçı canlı yayınını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Manchester United PSG maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

PSG MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

PSG MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Son güncelleme 22:22 | 6 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
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Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
09/03/2019 - 16:00
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Akhisarspor
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
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