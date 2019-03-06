PSG Manchester United canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek finale çıkan takım Fransa’da belli oluyor…

Şampiyonlar Lig heyecanı PSG Manchester United maçı ile devam ediyor. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne iddialı başlayan iki ekip de yoluna devam eden taraf olmak için kritik maçı kazanmak istiyor. İlk maçta deplasmanda Manchester United’i 2-0 yenmeyi başaran PSG avantajını kullanarak üst tura yükselmek isterken, Manchester United tur umudunu korumaya devam ederek rakibini karşısında kazanmak istiyor. Manchester United PSG maçı canlı yayınını kaçırmamak için günün erken saatlerinden itibaren arama motorlarında maç saat kaçta, hangi kanalda olduğunu aratıyor. Manchester United PSG maçını canlı izlemek isteyen ya da maç skoru merak eden taraftarlar için haberimiz içerisindeki canlı izle linki bulunuyor.

PSG MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

PSG MANCHESTER UNİTED HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

PSG Manchester United maçı bu akşam saat 23:00'de başlayacak. Mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.