Porto Roma canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek final bileti hangi takımın olacak?

Şampiyonlar Ligi’nde Roma mı Porto mı çeyrek finale yükselecek? İlk maçı evinde 2-1 kazanarak deplasman avantajlı gelen Roma Porto karşısında ikinci maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen taraf olmak istiyor. Roma Porto maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma Porto canlı izleme linki yer alıyor. İşte Bein Sports canlı yayın ekranlara gelecek Roma Porto canlı izle linki ve maç detayları…

PORTO ROMA CANLI İZLE

PORTO ROMA İLK 11

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti

PORTO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Roma Porto maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak Roma Porto maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.