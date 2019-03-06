SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Bildiğiniz pastaları unutun! İşte Karatay’ın doğum günü pastası
Porto Roma canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek final bileti hangi takımın olacak?
Şampiyonlar Ligi

Porto Roma canlı izle! CANLI YAYIN: Çeyrek final bileti hangi takımın olacak?

Porto Roma Şampiyonlar Ligi rövanş maçı için karşı karşıya geliyor. Avrupa'da sürpriz peşinde olan iki takımın mücadelesinin ilk maçında Roma 2-1 kazanmayı başarmıştı. Roma'da forma giyen Cengiz Ünder'in sakatlığı nedeniyle oynaması beklenmeyen maçın hakemi ise Cüneyt Çakır oldu. İşte, Porto Roma canlı yayın bağlantısı...

6 Mart 2019 22:09

Şampiyonlar Ligi’nde Roma mı Porto mı çeyrek finale yükselecek? İlk maçı evinde 2-1 kazanarak deplasman avantajlı gelen Roma Porto karşısında ikinci maçı da kazanarak çeyrek finale yükselen taraf olmak istiyor. Roma Porto maçını canlı izlemek isteyen futbol severler için haberimizin içerisinde Roma Porto canlı izleme linki yer alıyor. İşte Bein Sports canlı yayın ekranlara gelecek Roma Porto canlı izle linki ve maç detayları…

PORTO ROMA CANLI İZLE

PORTO ROMA İLK 11

Porto: Casillas, Militão, Felipe, Pepe, Alex Telles, Otávio, Danilo, Herrera, Corona, Marega, Soares

Roma: Olsen, Juan Jesus, Manolas, Marcano, Karsdorp, Nzonzi, De Rossi, Kolarov, Zaniolo, Dzeko, Perotti

PORTO ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu kapsamında oynanacak Roma Porto maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak Roma Porto maçı beIN SPORTS 2 kanalından canlı takip edilebilecek.

Son güncelleme 22:09 | 6 Mart 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
08/03/2019 - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Trabzonspor
09/03/2019 - 16:00
-
Akhisarspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
24 16 54
2 Galatasaray
24 13 46
3 Besiktas
24 11 41
4 Trabzonspor
24 10 37
5 Konyaspor
24 8 35
TÜMÜNÜ GÖR